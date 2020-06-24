В Симферополе открыли памятник последнему герою Советского Союза, проживавшему в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июня. /ТАСС/. Памятник последнему проживавшему в Республике Крым Герою Советского Союза генерал-лейтенанту Ашоту Аматуни открыли в Симферополе в среду. В церемонии открытия принял участие глава республики Сергей Аксенов, руководители крымского парламента и правительства, представители общественности, родные и близкие.

"Я лично знал Ашота Апетовича Аматуни. Это был человек добрый и мужественный. Когда такие люди рядом, есть на кого равняться и есть кем гордиться. Имена таких людей, которые доказали служением Родине готовность пожертвовать своей жизнью, мы будем продолжать называть их именами скверы, улицы и школы именами героев", - отметил Аксенов на церемонии, которую транслировал канал "Крым-24".

Памятник установлен у школы №30, носящей имя Аматуни. Памятник сооружен на средства армянской общины Крыма. Памятник представляет собой мраморную колонну с бронзовым бюстом, он установлен на фоне стены, выложенной из армянского туфа с изображением георгиевской ленты и национальным орнаментом.

Аматуни родился 23 декабря 1923 года в городе Ленинакан. На фронтах Великой Отечественной войны с 1942 года, воевал под Сталинградом, освобождал Украину, Молдавию, Польшу, участвовал во взятии Берлина. Был командиром танка, взвода и роты. 27 февраля 1945 года указом президиума Верховного Совета СССР ему было присвоено звание Героя Советского Союза, умер 9 октября 2018 года в Симферополе.