Еще 2020 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Врачи в Москве вылечили от коронавируса еще 2020 пациентов. Об этом сообщила в среду журналистам заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

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"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 2020 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 141268" - сообщила вице-мэр.

По ее словам, для подтверждения отсутствия у человека заболевания после лечения врачи проводят специальные исследования. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.

Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы. Донором плазмы может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией, не имеющий хронических заболеваний. У донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.