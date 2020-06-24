Попова прокомментировала принятые для гостей и участников парада Победы меры безопасности

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Главный санитарный врач России Анна Попова заявила журналистам, что при проведении крупного массового мероприятия по празднованию 75-й годовщины Победы на Красной площади были приняты все необходимые меры эпидемиологической защиты. Таким образом она прокомментировала вопрос, в достаточной ли безопасности находятся гости и участники парада Победы.

"Предприняты все необходимые меры для того, чтобы рисков не было никаких", - заявила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.