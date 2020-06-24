В Москве проходит парад Победы

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Военный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне начался на Красной площади в Москве.
"Внимание, говорит и показывает Москва, слушайте и смотрите Красную площадь. В ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов парад Победы!", - раздалось над Красной площадью. Этими словами традиционно начинаются парады в честь Победы над фашизмом.
Знаменная группа батальона почетного караула Преображенского полка вынесла на площадь российский флаг и легендарное Знамя Победы - красный стяг, водруженный над Рейхстагом бойцами 150-й Идрицкой дивизии в 1945 году. Символы России и Победы проносят перед трибунами и парадными расчетами.
На центральной трибуне находятся президент России Владимир Путин, ветераны и гости мероприятия. В этом году в честь юбилея Победы в Москву приехали президент Абхазии Аслан Бжания, президент Белоруссии Александр Лукашенко, сербский член Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, президент Молдавии Игорь Додон, президент Сербии Александар Вучич, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.
Принимает парад министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, командует главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков. Шойгу и Салюков объедут парадный строй на новейших российских кабриолетах Aurus. По традиции министр проследует мимо парадных расчетов и поприветствует военнослужащих, стоящих на Красной площади. Затем он направится к центральной трибуне с докладом о готовности войск к параду верховному главнокомандующему, президенту РФ.
В этом году в параде Победы принимают участие около 14 тыс. военнослужащих, задействовано свыше 200 единиц исторического и современного вооружения и военной техники, а также 75 воздушных судов.
Штандарты десяти фронтов войны
Знаменные группы со штандартами фронтов Великой Отечественной войны начали марш на Красной площади.
После выступления Владимира Путина и исполнения гимна РФ командующий парадом главком Сухопутных войск Олег Салюков скомандовал: "Парад! Смирно! К торжественному маршу, побатальонно, на одного линейного дистанции! Первый батальон - прямо, остальные - направо! На плечо! Равнение направо! Шагом марш!".
По традиции первой на площадь вышла рота барабанщиков Московского военного музыкального училища Минобороны имени генерал-лейтенанта Валерия Халилова. Музыканты задают темп парадным расчетам - 120 шагов в минуту. За барабанщиками следуют знаменные группы с флагом России, Знаменем Победы и знаменем Вооруженных сил РФ.
Историческую часть парада открывают знаменные группы, они проносят перед трибунами штандарты десяти фронтов. Затем на брусчатке появятся военнослужащие, одетые в историческую военную форму пехотинцев, летчиков, моряков, инженеров, разведчиков, пограничников, проходят расчеты народного ополчения, казаков и материально-технического обеспечения. В руках у военных будет стрелковое оружие времен Великой Отечественной войны - самозарядные карабины Симонова, винтовки Мосина, пистолеты-пулеметы Шпагина (ППШ) и Судаева (ППС).
Перед трибунами пройдут 13 расчетов армий мира - военнослужащие Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Молдавии, Монголии, Сербии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.
За ними проследуют воспитанники суворовских, нахимовских и кадетских училищ, расчет участников юношеского патриотического движения "Юнармия", военнослужащие всех видов и родов войск, курсанты высших военных учебных заведений, а также расчеты ФСБ, МЧС, Росгвардии, замыкают парадный строй кремлевские курсанты. Сегодня впервые маршируют по Красной площади нахимовцы из Санкт-Петербурга, военнослужащие Михайловской артиллерийской академии, 104-го десантно-штурмового полка 76-й гвардейской дивизии и расчет казаков Всевеликого войска Донского. Всего в параде задействованы около 14 тыс. военнослужащих.
Проход иностранных расчетов
Два кабриолета "Победа", на которых установлены флаги Туркмении и боевое знамя 748-го стрелкового полка 206-й дивизии 2-го Украинского фронта, в составе которого воевал дед главы республики Гурбангулы Бердымухамедова Бердымухамед Аннаев, возглавили парадный расчет военнослужащих этой страны на параде Победы в Москве.
Историческое боевое знамя 9 мая этого года передал президенту Туркмении заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин в ходе визита в Ашхабад.
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