В Москве проходит парад Победы

"Внимание, говорит и показывает Москва, слушайте и смотрите Красную площадь. В ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов парад Победы!", - раздалось над Красной площадью. Этими словами традиционно начинаются парады в честь Победы над фашизмом.

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Военный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне начался на Красной площади в Москве.

Знаменная группа батальона почетного караула Преображенского полка вынесла на площадь российский флаг и легендарное Знамя Победы - красный стяг, водруженный над Рейхстагом бойцами 150-й Идрицкой дивизии в 1945 году. Символы России и Победы проносят перед трибунами и парадными расчетами.

На центральной трибуне находятся президент России Владимир Путин, ветераны и гости мероприятия. В этом году в честь юбилея Победы в Москву приехали президент Абхазии Аслан Бжания, президент Белоруссии Александр Лукашенко, сербский член Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, президент Молдавии Игорь Додон, президент Сербии Александар Вучич, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.

Принимает парад министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, командует главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков. Шойгу и Салюков объедут парадный строй на новейших российских кабриолетах Aurus. По традиции министр проследует мимо парадных расчетов и поприветствует военнослужащих, стоящих на Красной площади. Затем он направится к центральной трибуне с докладом о готовности войск к параду верховному главнокомандующему, президенту РФ.

В этом году в параде Победы принимают участие около 14 тыс. военнослужащих, задействовано свыше 200 единиц исторического и современного вооружения и военной техники, а также 75 воздушных судов.

Штандарты десяти фронтов войны

Знаменные группы со штандартами фронтов Великой Отечественной войны начали марш на Красной площади.