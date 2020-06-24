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75-летие Победы

Путин и зарубежные гости парада пришли на Красную площадь

Президент России приветствовал ветеранов, пожимая руки и обмениваясь поздравлениями

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и зарубежные гости парада Победы пришли на Красную площадь.

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Статья Владимира Путина об истории Второй мировой войны. Полный текст

Глава российского государства встречал в Гербовом зале первого корпуса Кремля коллег, среди которых - президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомат Токаев, Таджикистана Эмомали Рахмон, Молдовы Игорь Додон, Сербии Александар Вучич, Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

С Токаевым Путин обсудил статью "75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим", в которой дал оценку событий, предшествовавших Второй мировой войне. Президент Казахстана отметил, что с большим интересом ознакомился с этим материалом. На его взгляд, это необходимый материал, который к тому же "читается очень хорошо". Президент РФ признался, что сам с большим интересом изучал представленные ему архивные материалы.

Путин и зарубежные гости парада все вместе прошли на Красную площадь и заняли места на трибуне. Путин приветствовал ветеранов, пожимая руки и обмениваясь поздравлениями.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичБелоруссияКазахстанТаджикистанУзбекистанРоссияМолдавияСербияРахмон, ЭмомалиВучич, АлександарМирзиёев, Шавкат МиромоновичДодон, ИгорьТокаев, Касым-Жомарт Кемелулы75-летие Победы
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