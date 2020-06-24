Первый чартерный рейс прибыл в Калининград из Москвы

КАЛИНИНГРАД, 24 июня. /ТАСС/. Первый чартерный авиарейс с туристами прибыл в Калининград из Москвы ранним утром 24 июня. Самолет доставил в регион более 160 российских туристов, сообщили в пресс-службе регионального министерства по культуре и туризму.

"Они едут отдыхать в отели Калининграда, Светлогорска, Зеленоградска, Куршской косы и поселка Янтарный", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что чартер организован туроператором "Библио глобус".

Средняя продолжительность тура прибывающих - семь дней, стоимость - около 30 тыс. рублей, уточнили в министерстве.

До 22 июня в связи с пандемией коронавируса все прибывающие в регионы были обязаны проходить двухнедельную самоизоляцю. В настоящее время от этой обязанности освобождены туристы, с подтвержденной бронью отелей и гостиниц не менее чем на две ночи, граждане, имеющие в собственности или арендующие жилье в области, граждане, имеющие постоянную регистрацию в регионе, а также сотрудники предприятий и организаций, прилетевшие в область по приглашению регионального правительства.

С 20 июня в области возобновлена работа музеев, выставочных залов, летних веранд кафе и ресторанов. Открыты пляжи, с 23 июня открылся для туристов национальный парк Куршская коса, который является одним из самых популярных мест у туристов. При этом граждане старше 65 лет продолжают находиться на самоизоляции, сохраняется масочный режим, который необходимо соблюдать во всех общественных местах. Массовые мероприятия запрещены до особого распоряжения.

По данным регионального оперативного штаба на 23 июня, в области зафиксировано 2 348 случаев заражения коронавирусом, в том числе 27 - за прошедшие сутки. Вылечились 1 300 пациентов, 38 человек умерли, остаются под медицинским наблюдением 5 043 человека, в том числе 89 - в условиях обсерватора.