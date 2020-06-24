Онищенко назвал центральную трибуну Парада в Москве самым безопасным местом в России

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заверил журналистов, что центральная трибуна, возведенная на Красной площади, откуда за парадом Победы наблюдают президент РФ Владимир Путин и приглашенные лидеры других стран, является самым безопасным местом в стране.

"Самое безопасное место в России и на планете - это здесь", - сказал он.

"Все ветераны выдержали карантин, все, кто будет на первой трибуне - проверены, ребята все были в изоляции", - сообщил Онищенко.