Парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне начался в центре Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июня. /ТАСС/. Парад с участием 4,5 тысяч военных, курсантов, кадетов и сотрудников силовых ведомств, а также 30 самолетов и вертолетов и более 100 единиц наземной военной техники в честь 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне начался на Дворцовой площади в центре Санкт-Петербурга.

На площадь внесли Государственный флаг России и Знамя Победы. Парад в Петербурге принимает командующий войсками Западного военного округа, Герой России генерал-полковник Александр Журавлев. На трибунах собрались почетные гости парада, в том числе ветераны войны, жители блокадного Ленинграда.

С учетом эпидемической ситуации в городе они размещены в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора на расстоянии друг от друга, обеспечены средствами индивидуальной защиты. Перед парадом проведена дезинфекция Дворцовой площади и всей техники, участвующей в прохождении. Допуск к месту проведения парада ограничен, горожане могут следить за ним по трансляции на телеканалах и на экранах, установленных в городе.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов опубликовал видеообращение к ветеранам, которые смотрят парад из дома. "Вы тоже участники этого парада, хоть и не находитесь сейчас здесь. <...> Мы все помним исторические кадры, на которых воины несут штандарт Ленинградского фронта. К тому дню многие фронты уже поменяли свои названия. Но из уважения к подвигу нашего города штандарт Ленинградского фронта был на том знаменитом параде", - сказал Беглов.

Зрители на трибунах и по трансляции помимо парадных строев военнослужащих могут увидеть пролет боевой авиации над городом, в том числе транспортный вертолет Ми-26, многоцелевые вертолеты Ми-8, ударные Ми-24 и Ка-52 "Аллигатор", а также транспортные самолеты Ан-26, Ан-12 и Ту-134, сверхманевренные многоцелевые истребители Су-35С, истребители Су-30СМ, фронтовые истребители-бомбардировщики Су-34, истребители-перехватчики МиГ-31БМ.

В механизированной колонне наземной техники на параде представлены исторический танк Т-34, танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортеры БТР-82А, бронеавтомобили "Тайфун-У", "Тайфун-К" и "Тигр-М", зенитные ракетные системы С-400 "Триумф", самоходные артиллерийские установки "Мста-С" и "Мста-Б", оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", реактивная система залпового огня "Торнадо-Г", а также спецавтомобили военной полиции "УАЗ" и Lada Vesta.