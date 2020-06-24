Путин: невозможно представить будущее мира, если бы на его защиту не встала Красная Армия

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что будущее мира невозможно представить, если бы его не защитила Красная Армия.

"Невозможно даже представить, что стало бы с миром, не стань на его защиту Красная Армия", - заявил глава государства на параде Победы.

"Ее [Красной Армии] солдатам не нужны были ни война, ни другие страны, ни слава, ни почести. Они стремились добить врага, одержать победу и вернуться домой. И заплатили за свободу Европы невосполнимую цену", - подчеркнул Путин.

"Мы всегда будем помнить, что советский народ сокрушил нацизм", - отметил президент. Он обратил внимание на то, что это были "миллионы людей разных национальностей из всех республик Советского Союза". "На фронте и в тылу, в партизанских отрядах и в подполье - они боролись и трудились по законам мужества и единства, отстояв свою землю, продолжали сражаться", - сказал российский лидер. "Освободили от захватчиков государства Европы, положили конец страшной трагедии Холокоста, спасли от нацизма, от его смертоносной идеологии народ Германии", - перечислил он.

Советский народ

Глава государства призвал помнить о том, что именно на советский народ пришлась основная тяжесть борьбы с нацизмом.

"Многие сотни тысяч бойцов полегли на чужбине, наш долг - помнить об этом, помнить о том, что на советский народ пришлась основная тяжесть борьбы с нацизмом", - заявил глава государства на параде Победы.

"Именно наш народ смог одолеть страшное, тотальное зло", - подчеркнул Путин.

Вклад союзников

Россия никогда не забудет вклад союзников СССР по антигитлеровской коалиции и всех борцов с нацизмом в приближение Победы, заявил президент РФ.

"Мы никогда не забудем вклад наших союзников в приближение Победы, значение второго фронта, открытого в июне 1944 года. Чтим отважных бойцов вооруженных сил всех государств антигитлеровской коалиции, подвиг всех борцов с нацизмом, которые бесстрашно действовали в странах Европы", - сказал российский лидер.

Он отметил, что парадных расчетах на Красной площади вместе с российскими воинами пройдут представители Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Молдавии, Монголии, Сербии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. "Рады приветствовать наших друзей, гостей из разных стран, приехавших в Москву, чтобы отдать дань уважения всем, кто отстоял мир на планете", - подчеркнул Путин.

Единый подвиг ветеранов

Как отметил президент РФ, ветераны Великой Отечественной войны живут в разных странах, но их единый подвиг не разделить, он является достоянием всего человечества.

"Сегодня ветераны Великой Отечественной войны живут в разных странах, но невозможно разделить их единый великий подвиг спасения целых народов от гибели, варварства и порабощения. Этот подвиг без всякого преувеличения является достоянием всего человечества", - сказал российский лидер.

Он назвал благодарность ветеранам безмерной. "Своей жизнью, своей судьбой вы доказали, как важно уметь защищать ценности мира, гуманизма и справедливости. Мы сделаем все, что от нас зависит, чтобы память о ваших героических свершениях никогда не померкла, это долг нашей совести и нашей ответственности перед настоящим и будущим", - сказал Путин.

"Слава поколению, победившему нацизм! Слава героям Отечественной войны! Ура!" - завершил выступление президент.

Система безопасности

Путин также заявил, что Россия открыта для диалога и сотрудничества в создании общей системы безопасности, в которой нуждается стремительно меняющийся современный мир.

"Понимаем, как важно укрепление дружбы, доверия между народами, и открыты для диалога и сотрудничества по самым актуальным вопросам международной повестки. Среди них - создание общей надежной системы безопасности, в которой нуждается сложный, стремительно меняющийся современный мир", - сказал Путин.

По его словам, только вместе страны могут защитить мир "от новых опасных угроз".

"Мы знаем и перед лицом тех вызовов, с которыми сталкивается сегодня планета, по-особому остро чувствуем, какая это величайшая ценность - человек, его мечты, радости, надежды, мирная, спокойная, созидательная жизнь", - подчеркнул российский лидер.