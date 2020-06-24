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Пандемия коронавируса нового типа

Правительство Болгарии продлило режим чрезвычайной эпидситуации до середины июля

Министр здравоохранения страны Кирил Ананиев уточнил, что требование ношения защитных масок в закрытых общественных местах и соблюдение социальной дистанции остаются обязательным

СОФИЯ, 24 июня. /ТАСС/. Правительство Болгарии приняло решение о продлении в стране режима чрезвычайной эпидемиологической ситуации из-за роста числа заразившихся коронавирусом до 15 июля.

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"Мы не планируем вводить жестких ограничений, но можем закрыть стадионы, если болельщики не будут соблюдать социальную дистанцию", - сообщил премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.

Министр здравоохранения Кирил Ананиев уточнил, что требование ношения защитных масок в закрытых общественных местах и соблюдение социальной дистанции является обязательным.

За последние сутки в Болгарии зарегистрировано 130 новых случаев заражения коронавирусом - на 51 больше, чем во вторник. Как отмечается на едином информационном портале болгарского Минздрава, общее число заболевших к среде достигло 4 114.

Среди заразившихся 373 медицинских работника. Умерли 208 человек. В настоящее время на лечении в больницах страны находятся 362 пациента с коронавирусом, 13 из них помещены в отделения интенсивной терапии. Выздоровели 2 217 человек.

Первые случаи заражения коронавирусом в Болгарии были выявлены 8 марта. С 13 марта по 14 мая в стране действовал режим чрезвычайного положения. В настоящее время в Болгарии сохраняется режим чрезвычайной эпидемиологической ситуации, который был продлен до 15 июля.

Теги
БолгарияБорисов, БойкоПандемия коронавируса нового типа
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