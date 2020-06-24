Коэффициент распространения коронавируса в России снизился до 0,95

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавируса в России за сутки вновь немного снизился, до 0,95. В Москве показатель составил 0,91, следует из подсчетов ТАСС на основе данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Коэффициент, отражающий скорость распространения заболевания, в среднем по России не превышает единицу уже 10 дней подряд, а в столице - уже около трех недель, с 4 июня.

Сразу в девяти из десяти регионов России с наибольшим количеством заразившихся коэффициент оказался ниже единицы. В Подмосковье он остался на уровне 0,8, в Свердловской области снизился до 0,82, а в Дагестане - до 0,87. В Нижегородской области показатель составил 0,95, в Санкт-Петербурге и Красноярском крае - 0,96, в Ростовской области - 0,98, в Воронежской - 0,99.

В Ханты-Мансийском автономном округе, где за сутки зарегистрировано 323 случая заражения, коэффициент находится на отметке 1,21, снизившись за два дня на 0,07.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до его изоляции. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, регионы, где показатель равен или меньше единицы, могут при выполнении условий по наличию свободных "инфекционных" коек и по охвату тестированием приступать к смягчению ограничительных мер из-за коронавируса. Если коэффициент снижается до 0,8 и менее, регион может перейти ко второму этапу, при значении 0,5 и менее - к третьему.