В Telegram заявили, что большая часть утекших в сеть данных пользователей не актуальна

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Telegram признает утечку данных своих пользователей, однако как минимум 60% попавшей в сеть базы уже не актуальна. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе компании.

Ранее на утечку базы размером порядка 900 МБ, содержащей данные нескольких миллионов пользователей (никнеймы и телефонные номера), обратил внимание портал "Код Дурова". В редакции сверили данные некоторых сотрудников и нашли совпадения. По информации портала, порядка 30% слитых в сеть аккаунтов принадлежат российским пользователям, 70% - иранским.

В Telegram объяснили, что обычно базы собирают через злоупотребление встроенной функцией импорта контактов при регистрации, поскольку они содержат соответствия "номер телефона - идентификатор пользователя в Telegram". В компании отметили, что подобный перебор не может полностью исключить ни один сервис, который позволяет пользователям общаться с контактами из телефонной книги.

При этом в Telegram заявили, что предпринятые в 2019 году в ответ на сообщения о переборе номеров пользователей Гонконга меры показали свою эффективность. "Более 84% данных собраны до середины 2019 года. Большая часть аккаунтов этой базы - не менее 60% - содержит уже не актуальные данные", - пояснили там.

По словам представителя Telegram, в 2019 году удалось снизить масштаб и скорость таких злоупотреблений. Кроме того, после сообщений из Гонконга в мессенджер добавили настройку "Кто может добавлять меня в контакты по номеру телефона". В компании отметили, что она затрудняет использование мессенджера обычным пользователям, поскольку они становятся "невидимыми" в Telegram даже для тех, кто знает их номер. Но эта функция также позволяет полностью скрыть связь между аккаунтом и номером телефона.

18 июня по согласованию с Генпрокуратурой РФ Роскомнадзор разблокировал Telegram на территории России, где им пользуются порядка 30 млн человек.

Роскомнадзор начал блокировку Telegram в апреле 2018 года по решению Таганского суда из-за отказа сервиса передать в ФСБ ключи шифрования. При этом сервис все это время был доступен пользователям, хотя и с ограничениями.