Депутата на Кубани арестовали на 10 суток после митинга против поправок к Конституции РФ

КРАСНОДАР, 24 июня. /ТАСС/. Ейский городской суд признал виновным в неповиновении распоряжениям сотрудников полиции в ходе проведения несанкционированного митинга против поправок к Конституции РФ депутата районного совета Александра Коровайного и назначил ему наказание в виде 10 суток административного ареста, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Коровайный, находясь в общественном месте в городе Ейске, не выполнил законного требования сотрудника полиции прекратить противоправные действия в проведении несанкционированного митинга. Суд постановил признать Коровайного виновным в совершении административного правонарушения и назначить ему административное наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток", - сообщили в суде.

В тексте постановления суда, имеющемся в распоряжении ТАСС, говорится, что суд признал его виновным в совершении правонарушения по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ ("Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции"), Коровайный свою вину не признал, в качестве доводов в свою защиту заявлял, что сотрудники полиции, якобы не представились, на их одежде отсутствовали нагрудные знаки.

Также за организацию несанкционированного митинга по статье административного кодекса о нарушении установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования суд наложил штраф в размере 10 тыс. рублей на местного жителя Евгения Булгакова, он привлечен к административной ответственности и по статье о нарушении карантинных мер в период пандемии коронавируса со штрафом в размере 11 тыс. рублей.

В Ейске возле памятника Воронцову состоялся не согласованный местным властями митинг против поправок к Конституции РФ, несколько человек были задержаны.

Согласно данным сайта муниципального образования "Ейский район", Коровайный является депутатом местного совета, является членом партии "Яблоко". Привлеченные к административной ответственности ведут активную оппозиционную деятельность в муниципалитете и регионе.