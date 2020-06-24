Первый доброволец получил созданную в Великобритании РНК-вакцину от коронавируса

ЛОНДОН, 24 июня. /ТАСС/. Первый доброволец получил экспериментальную британскую РНК-вакцину от нового коронавируса. Об этом во вторник сообщил Имперский колледж Лондона, где был разработан препарат.

"Теперь мы с нетерпением ожидаем быстрого набора добровольцев для участия в исследовании, чтобы оценить как безопасность вакцины, так и ее способность производить нейтрализующие антитела, появление которых будет означать эффективный ответ [организма] на COVID-19", - заявил руководитель команды исследователей профессор-инфекционист Робин Шатток.

В ближайшие дни вакцина будет введена 15 добровольцам в разных дозировках, чтобы определить оптимальную. В последующие недели 300 человек получат две дозы вакцины с интервалом в один месяц. В случае успеха до конца года будет проведена новая и более масштабная фаза испытаний вакцины на людях.

Как ранее заявлял Шатток, препарат будет готов для широкого применения "в первом-втором квартале 2021 года, если все будет идти идеально".

РНК-вакцина

В Имперском колледже Лондона еще в январе разработали экспериментальный образец РНК-вакцины, используя геном вируса, который был секвенирован и опубликован китайскими исследователями. Вакцина представляет собой фрагмент РНК коронавируса, который управляет производством шиповидного белка (S-белка или spike-белка) - ключевой части вирусной оболочки. Именно этот белок помогает вирусу проникать в заражаемые клетки.

Ученые обработали эту часть генома вируса таким образом, что при попадании в клетку она начинает копировать саму себя. Дубликаты этого фрагмента заставляют клетку производить множество молекул шиповидного белка. Часть из них попадает во внешнюю среду и играет роль раздражителя для иммунитета, в результате чего организм формирует сильную иммунную реакцию, то есть выделяет множество антител.

Создание вакцин на основе элементов РНК и ДНК возбудителей болезней - новое и быстрое развивающееся направление, но пока что ни один такой препарат не получил широкого применения. Британская разработка стала первой самореплицирующейся РНК-вакциной, испытанной на людях. При этом такого типа вакцины от коронавируса сейчас разрабатываются и в других странах.

Потенциальные риски при использовании нового типа вакцин могут затруднить процесс лицензирования препарата. Однако, как отмечает Шатток, достоинством таких вакцин является относительная простота массового производства. Одного литра РНК-вакцины хватит для того, чтобы привить 2 млн человек, тогда как в случае с традиционными вакцинами необходимые объемы могут быть в тысячи или десятки тысяч раз больше.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, сейчас в мире идет разработка без малого полутора сотен потенциальных вакцин от нового коронавируса. Больше десятка находятся на стадии клинических испытаний, включая две британских. Разработанная в Оксфорде вакцина AZD1222 SARS-CoV-2 на основе рекомбинантного вирусного вектора испытывается на людях с апреля, а первые результаты испытаний должны появиться к сентябрю.

Команда Шаттока тесно сотрудничает с исследователями из Дженнеровского института в Оксфорде. По словам профессора, не исключено, что в будущем два препарата можно будет применять вместе, и один будет играть роль адъюванта, усиливающего действие другого.