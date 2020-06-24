Опрос: каждый второй житель Германии опасается второй волны пандемии этим летом

БЕРЛИН, 24 июня. /ТАСС/. Вероятность второй волны пандемии вызывает опасение у каждого второго жителя Германии. Таковы опубликованные в среду результаты опроса общественного мнения, который провела социологическая служба INSA.

По данным социологов, повторной крупной вспышки заболеваемости этим летом опасаются 50%. 34% считают, что второй волны пока не будет. Остальные не определились с ответом. В опросе участвовали 2 058 человек.

Дискуссии о второй волне пандемии возобновились в последние дни на фоне роста индекса репродукции - с 0,9 почти до 3.

Это произошло в первую очередь из-за вспышки инфекции на мясокомбинате в округе Гютерсло, где коронавирусом заразились 1,5 тыс. человек. Со вчерашнего дня там введен повторный карантин для 360 тыс. жителей.

О повторных вспышках предупреждает и представитель клиники "Шарите" Кристиан Дростен. "Не думаю, что через месяц ситуация будет такой же расслабленной, как сейчас", - сказал он.

По состоянию на сегодняшний день в ФРГ коронавирусом заразились 191 449 человек, 8 914 из них умерли, 176 300 выздоровели.