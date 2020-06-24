Путин почтил память погибших в войне, возложив венок к Могиле Неизвестного Солдата

По завершении военного парада по случаю 75-й годовщины Победы Путин поблагодарил командиров тех подразделений, которые принимали участие в параде, на трибунах пообщался с ветеранами, а затем пешком, в сопровождении министра обороны России Сергея Шойгу направился в Александровский сад.

В церемонии возложения цветов к Вечному Огню Путина сопровождали приглашенные иностранные лидеры. Как сообщалось ранее, среди высоких гостей парада Победы - руководители Абхазии, Белоруссии, Боснии и Герцеговины (сербский член Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик - прим. ТАСС), Казахстана, Молдовы, Сербии, Таджикистана, Узбекистана и Южной Осетии.

Возложенный к могиле венок представлял собой цветочную композицию продолговатой формы, украшенную Георгиевской лентой, к нему главы государств возложили букеты красных гвоздик. После минуты молчания прозвучал гимн России. Затем перед лидерами строем прошла рота Почетного караула Президентского полка. По завершении церемонии главы государств, беседуя друг с другом, покинули Александровский сад, сев в общий, подготовленный для них автобус.

Президент России ежегодно 9 мая возлагает венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. Обычно эта церемония проходит после парада Победы на Красной площади, который в этом году был отложен из-за эпидемиологической ситуации.

Прах неизвестного советского воина был перенесен из братской могилы в Подмосковье и в торжественной обстановке перезахоронен в Александровском саду в 1966 году. На следующий год здесь был открыт мемориал, ключевым элементом которого стал Вечный огонь, а также аллея городов-героев: Ленинград, Киев, Минск, Сталинград, Севастополь, Одесса, Керчь, Новороссийск, Брестская крепость, Тула, Мурманск и Смоленск. С 1997 года у Могилы Неизвестного Солдата постоянно несет вахту почетный караул - "Пост номер 1". В 2009 году памятнику был присвоен статус общенационального мемориала воинской славы, а сам комплекс был вскоре дополнен стелой в честь городов, носящих одноименное почетное звание.