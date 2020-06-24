В Железноводске прошел марш врачей в честь юбилея Победы

ПЯТИГОРСК, 24 июня. /ТАСС/. Марш врачей, который прошел в среду утром в Железноводске, посвятили 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

"Врачи, медицинские работники и сотрудники санаторно-курортных учреждений в белых халатах прошли торжественным маршем #СпасибоВрачам по центральной улице Железноводска к Мемориалу "Вечный огонь", где возложили цветы и почтили память военных медиков и сотрудников эвакогоспиталей, которые спасали жизни во время Великой Отечественной войны, минутой молчания", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, именно 24 июня 1941 года был издан приказ о создании эвакуационных госпиталей на территории Железноводска.

"Сегодня мы вспоминаем героев-медиков Железноводска, которые вернули в строй более 30 тысяч героев, и преклоняемся перед подвигом современных врачей, которые сейчас по всему миру сражаются в неравной борьбе с коронавирусом и каждый день отвоевывают у коварной инфекции человеческие жизни", - приводятся в сообщении слова главы города-курорта Евгения Моисеева.

Отмечается, что перед началом марша врачей участников протестировали на COVID-19. Для этого перед началом шествия #Спасибоврачам на площади установили автолабораторию, оборудованную всем необходимым для прохождения экспресс-тестов на коронавирус.