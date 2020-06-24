В РПЦ приветствуют введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Прогрессивная шкала налога на доходы физических лиц нравственно оправдана и поможет преодолеть имущественное расслоение в России, написал в своем канале в Telegram в среду председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

"Введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц, зарабатывающих более 5 млн рублей в год, поможет преодолеть имущественное расслоение. Такая мера нравственно оправдана, ее можно только приветствовать. Церковь неоднократно свидетельствовала о том, что преодоление разрыва между богатыми и бедными - один из серьезнейших вызовов государству и обществу", - написал он.

Президент России Владимир Путин 23 июня выступил с обращением к россиянам. В нем он предложил с 1 января 2021 года поднять ставку налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13 до 15% для граждан с доходами свыше 5 млн рублей в год. Он подчеркнул, что повышенной ставкой будут облагаться не все доходы, а только та их часть, которая превышает 5 млн рублей в год.