Парад Победы прошел на российской авиабазе Хмеймим в Сирии

ХМЕЙМИМ /Сирия/, 24 июня. /ТАСС/. Парад, посвященный 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне, прошел на российской авиабазе Хмеймим в Сирии. В нем приняли участие более тысячи военнослужащих.

"Нам выпала честь участвовать в параде, посвященном 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на территории Сирийской Арабской Республики в одном строю с военнослужащими сирийской армии. Нас объединяют <...> наша ответственность за настоящее, будущее и героическое прошлое. Будем достойны подвига поколения Великой Отечественной войны!" - отметил командующий группировкой войск ВС РФ в Сирии генерал-лейтенант Александр Чайко.

В параде, посвященном 75-летию Победы, на базе Хмеймим приняли участие более тысячи российских и сирийских военнослужащих. Пешим строем прошли военные в исторической форме времен войны, офицеры управления и военнослужащие российской группировки войск, смешанного авиаполка, медицинского отряда спецназначения, подразделения военной полиции, военный оркестр и сводный парадный расчет военнослужащих-женщин. Сирию представили спецподразделения сухопутных войск и ВВС САР, а также штурмового полка спецназначения "Коммандос" и представители Морской академии ВС арабской страны.

В составе механизированной колонны по плацу проследовали российские бронеавтомобили "Тигр-М" и "Тайфун", бронетранспортеры БТР-80 и БТР-82А, зенитные ракетно-артиллерийские комплексы "Панцирь" и оперативно-тактические "Искандеры-М", а также военная техника сухопутных подразделений ВС Сирии, всего 52 единицы. В воздушной части парада были задействованы 17 летательных аппаратов: вертолеты Ми-8АТМШ, Ми-35, SA-342 Gazelle и самолеты Су-24, Су-34, Су-35, военно-транспортные Ан-30 и Ан-72, а также самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

Командир звена истребителей Су-35С Юрий Белов отметил, что взаимодействие с сирийскими летчиками трудностей не вызывает, потому что они обучены по советской школе. Он также отметил дружественное отношение сирийских военнослужащих и указал на то, что с ними российские военные "всегда находят общий язык, даже не зная иностранного языка".

В качестве гостей на параде присутствовали чрезвычайный и полномочный посол РФ в Сирии Александр Ефимов, министр обороны Сирии корпусный генерал Али Абдула Аюб, министр по делам президента САР Мансур Азам, командующий сирийскими военно-морскими силами дивизионный генерал Ясер Аль-Хаффа, а также губернаторы провинций Латакия и Тартус Хадур Аль Салем и Сафуан Абусада.

Участие женщин-военнослужащих

Женщины-военнослужащие вошли в состав расчетов на параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, который состоялся в среду на российской авиабазе Хмеймим в Сирии.

"Для меня большая честь участвовать в этом параде. Это очень эмоционально. Шагаем здесь, в другой стране, представляем Россию. Гордимся, что довелось участвовать в этом мероприятии. <...> Мы стараемся, мы готовы выдержать, чтобы наши родственники нами гордились, чтобы не подвести командиров", - сказала военнослужащая Александра Свит.

Связистка Наталия Богатырева, которая уже участвовала в четырех парадах, отметила, что палящее сирийское солнце только бодрит и укрепляет воинский дух. "Это круглая дата. Юбилейная дата. Здесь проводим репетиции. Это исключительная гордость, честь для каждого военнослужащего. <...> У меня прадеды, дедушки - все участвовали в войне. Дедушка по маминой линии доходил до Берлина. Вернулся живым и здоровым", - добавила Богатырева.