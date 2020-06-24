В параде Победы во Владикавказе приняли участие около 1 тыс. человек

ВЛАДИКАВКАЗ, 24 июня. /ТАСС/. Парад Победы прошел в городе воинской славы Владикавказе. В нем приняли участие около 1 тыс. человек, было задействовано 47 единиц военной техники, шесть вертолетов армейской авиации, сообщили ТАСС в пресс-службе Южного военного округа.

"Около 90 тысяч человек из республики ушли на фронт. Домой не вернулся каждый второй. 79 выходцам Северной Осетии присвоено звание Героя Советского Союза, 12 стали полными кавалерами ордена Славы. Пусть эта знаменательная дата станет знаком нашей благодарности героической истории Отечества. Здоровья, крепости духа нашим ветеранам, мира, счастья всей Осетии и всей нашей огромной и великой стране", - сказал глава Северной Осетии Вячеслав Битаров, открывая парад.

Парад проводили расчеты 58-й общевойсковой армии на площади Свободы с привлечением военной техники воинских частей Владикавказского гарнизона и авиации 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа.

Впервые в параде Победы приняли участие курсанты военного учебного центра при Северо-Осетинском государственном университете, который открылся в сентябре 2019 года во Владикавказе.

Открывал прохождение механизированной колонны легендарный бронетранспортер БТР-40 и участники Всероссийского военно-патриотического общества "Юнармия". Впервые военная техника проехала с резиновыми защитными накладками на гусеницах. Их надели на танки Т-90 и боевые машины пехоты БМП-3 для сохранения покрытия городских улиц и главной площади Владикавказа. В механизированную колонну в этом году были включены также пассажирские автомобили ГАЗ-3102 "Волга", многоцелевые автомобили повышенной проходимости ГАЗ-2330 "Тигр", бронетранспортеры БТР-82А, оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" и другая техника.