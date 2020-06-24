Аксенов заявил, что молодежь должна брать пример с ветеранов и гордиться их подвигом

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июня. /ТАСС/. Молодое поколение должно брать пример с ветеранов, гордиться их мужеством и подвигом, заявил глава Крыма Сергей Аксенов на военном параде к 75-летию Победы, который прошел в Симферополе.

"Уверен, что и в дальнейшем наше поколение будет брать пример с ветеранов. И главный лозунг для нас: кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет! Я лично уверен, что наша страна и в дальнейшем будет развиваться под мирным небом, благодаря подвигу и мужеству советского народа", - сказал в своем выступлении Аксенов, которое транслировал канал "Крым-24".

Он выразил благодарность ветеранам за их мужество. "Победа над фашизмом случилась благодаря Красной Армии. Все это - заслуга наших ветеранов, гордимся, что они у нас есть. Благодаря их мужеству и самоотверженности у нас сегодня есть наша страна, которую мы любим и которой мы гордимся", - сказал он.

По словам главы крымского парламента Владимира Константинова, жители Крыма всегда будут помнить горькие дни войны. "В Крыму более 100 сел сожжено вместе со своими жителями. Крымчане заплатили великую цену в той войне, 200 тыс. мирных жителей погибли в концентрационных лагерях на территории Крыма, более 1 млн советских солдат погибли", - отметил он в своем выступлении.

В параде Победы в Симферополе приняли участие более 1 тыс. военнослужащих, более 70 единиц вооружения и техники, среди которых БТР-82 и БТР-80, системы залпового огня "Град", самоходные противотанковые ракетные комплексы "Хризантема".

Во время Великой Отечественной войны полуостров стал местом ожесточенных боев с нацистами. С ноября 1941 года по июль 1942 года продолжалась оборона Севастополя. Все время оккупации (1941-1944 годов) на полуострове активно действовали партизаны и подпольщики. Крымская стратегическая наступательная операция советских войск, в результате которой освободили полуостров, продолжалась с 8 апреля по 12 мая 1944 года, когда на мысе Херсонес в Севастополе оружие сложили остатки немецких войск. По различным данным, на территории полуострова во время его обороны и освобождения погибло около 1 млн человек.