В Абхазии прошел велопробег "Спасибо за победу"

СУХУМ, 24 июня. /ТАСС/. Велопробег "Спасибо за победу!", посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошел в Абхазии в среду одновременно с парадом Победы, проходившим в Москве на Красной площади.

"Более тридцати человек стали участниками традиционного, восьмого по счету велопробега "Спасибо за победу!", который мы ежегодно посвящаем Дню Победы. Поскольку 9 мая из-за ситуации с коронавирусом велопробег провести не удалось, мы решили провести его 24 июня, когда в Москве проходил парад Победы", - рассказал ТАСС сотрудник представительства Россотрудничества в Абхазии Евгений Павлов.

Он отметил, что "это не спортивное мероприятие, никто не гонялся друг за другом", участники вместе в колонне проехали от Дома Москвы в Сухуме к Мемориальному комплексу памяти 429 бойцов, умерших в абхазских военных госпиталях недалеко от поселка Агудзера. После этого участники велопробега посетили памятник погибшим в Отечественной войне народа Абхазии 1992-93годов в центре Гулрыпшского района, поскольку, по словам Павлова, "ветеранов и погибших за свою страну разделять нельзя". Завершился 37-километровый велопробег у памятника Защитникам Кавказа на набережной Сухума.

Павлов рассказал, что Абхазия отправила на фронты Великой Отечественной войны 55 тыс. своих сынов и дочерей, 17,8 тыс. из них не вернулись в родные дома. Поскольку никаких ограничений для участия в пробеге не было, в нем участвовали и дети. Как рассказал ТАСС 12-летний участник велопробега, ученик сухумской школы № 3 Никита Кове, это его третий по счету велопробег. "В этом году велопробег посвящен 75-летнему Юбилею Победы, я с удовольствием в нем участвовал", - поделился школьник.

Впервые в велопробеге принял участие советник-посланник посольства России в Абхазии Максим Литвинов. "Переполняют самые искренние и добрые эмоции, ранее в такой акции никогда не участвовал", - признался дипломат в беседе с корреспондентом ТАСС.

Акция, по информации Павлова, организована при поддержке посольства России в Абхазии представительством Россотрудничества в республике при активном участии международного движения "Волонтеры Победы" и Дома Москвы в Сухуме. К велосипедам были прикреплены абхазские и российские флаги. Павлов выразил благодарность милиции, которая сопровождала велопробег, а также администрациям Сухума и Гулрыпшского района за поддержку акции.