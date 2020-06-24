Президент Киргизии уезжает из России из-за случаев коронавируса в его делегации

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, в делегации которого были выявлены случаи коронавируса, возвращается из Москвы в Бишкек. Об этом сообщили ТАСС в среду в посольстве Киргизии в российской столице.

"Президент со своей командой возвращается из Москвы в Бишкек. Сам президент в порядке", - сказали в диппредставительстве. Как добавил собеседник агентства, в посольстве будут введены дополнительные санитарно-эпидемические меры в связи с этой ситуацией.

Жээнбеков после возвращения из Москвы в Бишкек отправится на самоизоляцию, отмечается в сообщении, распространенном пресс-секретарем главы киргизского государства Толгонай Стамалиевой. Она уточнила, что коронавирус обнаружили у двух представителей киргизской делегации, которая 23 июня прибыла в Москву для участия в торжествах по случаю 75-летия Победы, - завотделом внешней политики аппарата президента Данияра Сыдыкова и сотрудника службы охраны. В связи с чем Жээнбеков вынужден был принять решение отказаться от участия в мероприятиях в Москве.

"Президент и сопровождающие вернутся в Бишкек, будет соблюден весь алгоритм в отношении тех, у кого анализ показал положительный результат - 14 дней самоизоляции", - заверила Стамалиева.

"Президент и другие члены делегации уйдут на самоизоляцию предположительно на три дня - до получения результатов анализа", - говорится в сообщении.

Во вторник Жээнбеков прибыл в Москву для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее пресс-служба главы киргизского государства сообщила, что члены делегации и сопровождающие лица Жээнбекова по прилете в Москву сдали тест на коронавирус. У двоих сопровождающих результаты были положительными.