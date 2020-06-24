Фестиваль экстремального туризма проведут у самого высокогорного села Европы в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 24 июня. /ТАСС/. Фестиваль экстремального туризма "Ярыдаг-2020" планируют провести с 18 по 25 июля в окрестностях дагестанского села Куруш, которое расположено на 2560 м над уровнем моря и считается самым высокогорном в Европе. В фестивале планируют принять участие альпинисты и любители горного туризма из разных регионов России, сообщил ТАСС президент федерации спортивного туризма Республики Дагестан Шарип Мурилов.

"Фестиваль экстремального туризма мы проводим с 2010 годы, в этом году он пройдет в шестой раз. Фестиваль имел статус международного, в нем принимали участие команды из ближнего и дальнего зарубежья, однако в этом году из-за ограничений в связи с пандемией коронавируса зарубежные команды не смогут к нам приехать. Мы собираемся принять команды из разных регионов России, уже поступают первые заявки из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Ставрополья, Воронежа, также планируют принять участие много дагестанских команд", - рассказал Мурилов.

По его словам, организаторами фестиваля выступают министерство по туризму и народным художественным промыслам Дагестана, администрация Докузпаринского района республики и региональная федерация спортивного туризма.

В программе фестиваля - классификационные соревнования по альпинизму, восхождения разных категорий сложности, трекинговые маршруты, скалолазание, горный бег и другие виды спортивного туризма и активного отдыха. В частности, предусмотрен фото-тур для тех, кто приедет просто полюбоваться красотами горного Дагестана.

" Это уникальное место - горное село Куруш, самое высокогорное в Европе, рядом - стена Ярыдаг, самая высокая в Дагестане гора Базардюзю (4466 м - прим. ТАСС) и Шалбуздаг. В большей степени этот фестиваль проводится для любителей - опыт прошлых лет показал, что многие туроператоры и турфирмы привозят туристские группы на его открытие, которое всегда проходит очень красочно, на открытии выступают национальные творческие коллективы, канатаходцы. На поляне фестиваля собирается до 1,5 тыс. человек", - отметил собеседник агентства.

Он добавил, что в этом году фестиваль экстремального туризма будет приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. "Одна из групп готовится водрузить Знамя Победы на вершине Базардюзю, самой высокой горы Дагестана. В августе эта же команда планирует принять участие в восхождении на Эльбрус", - сказал президент федерации спортивного туризма Дагестана.