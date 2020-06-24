Прокуратура восстановила права бывшей несовершеннолетней узницы фашизма в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июня. /ТАСС/. Прокуратура защитила права бывшей несовершеннолетней узницы фашизма в Крыму, которой местные власти отказали в предоставлении соответствующего статуса. Об этом сообщили в прокуратуре Республики Крым.

Красноперекопская межрайонная прокуратура Республики Крым проверила исполнение законодательства о защите прав ветеранов Великой Отечественной войны.

"Установлено, что местная жительница в 1942 году была принудительно вывезена на территорию Германии, где трудилась на фабрике в г. Новый Изенбург. До окончания Великой Отечественной войны она содержалась в специально созданном фашистами месте, аналогичном по своей сути концлагерям, гетто, тюрьмам", - говорится в сообщении.

При этом, по данным прокуратуры, Министерство труда и социальной защиты региона отказало пожилой женщине в присвоении статуса бывшего несовершеннолетнего узника фашизма в связи с отсутствием необходимых документов. В связи с чем прокуратура направила в суд заявление об установлении юридического факта - нахождения в местах принудительного содержания, специально созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, аналогичных по тяжести условий содержания концлагерям, гетто, тюрьмам.

"Рассмотрев представленные прокурором доказательства, суд требования удовлетворил. Прокуратура контролирует исполнение решения суда", - заключили в надзорном ведомстве.