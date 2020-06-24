Парад Победы с участием 1,5 тыс. военнослужащих прошел в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 24 июня. /ТАСС/. Военный парад, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошел в Калининграде. В торжественном прохождении по главной площади города приняли участие около 1,5 тыс. военнослужащих и 75 единиц военной техники, в воздушной части парада задействовали 20 самолетов и вертолетов морской авиации Балтийского флота, передает корреспондент ТАСС.

В связи с пандемией коронавируса доступ на площадь Победы, где прошел парад, был ограничен до 300 человек. На трибунах присутствовали 150 человек, в первую очередь ветераны вооруженных сил моложе 65 лет. Ветераны войны не приглашались в интересах их безопасности. Парад транслировался в прямом эфире местными телеканалами.

С 75-летием Победы жителей региона поздравил губернатор области Антон Алиханов. "Сегодня, в 75-ю годовщину исторического парада Победы на Красной площади, мы проводим парад в Калининграде - городе, который мы получили как заслуженный трофей от разгромленной нацистской Германии. 2020 год объявлен годом памяти и славы, призван связать нас с теми героями, которые бросали знамена поверженных фашистских частей к стенам Кремля. 75 лет Победы - это не просто дата или страница истории. В 1945 году наш народ одержал эпохальную победу, подарившую мир всему человечеству", - сказал он на открытии парада.

Алиханов обратился к ветеранам со словами благодарности. "Вы знаете всю правду войны. Вы знаете цену жизни и боль утрат. Вы знаете, что такое надежное плечо товарища и долг перед Родиной. Спасибо вам за победное отношение к жизни и за то, что опаленную память вы смогли передать новым поколениям. <...> В изнуряющих и кровопролитных боях была одержана победа в Восточной Пруссии. Воистину это был героический подвиг, достигнутый в исключительно тяжелых условиях. Вечная слава им, подарившим нам Калининградскую область", - сказал он.

Торжественным маршем по площади Победы прошли парадные расчеты офицеров штаба Балтийского флота, моряков-балтийцев, военнослужащих воинских частей и соединений армейского корпуса и морской авиации Балтийского флота, представители других силовых ведомств региона - ГУ МЧС России по Калининградской области и регионального УФСИН, а также Росгвардии России.

Во главе механизированной колонны на площади Победы прошел легендарный танк Т-34, который проехал по главной площади города. В составе механизированной колонны по главной площади Калининграда прошли танки Т-72Б3, крупнокалиберные пушки "Гиацинт", самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", зенитно-ракетные комплексы С-400, зенитно-пушечные комплексы "Панцирь-С1", тактические ракетные комплексы "Искандер", противокорабельные береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион", реактивные системы залпового огня "Град" и "Смерч", бронированные разведовательно-дозорные машины, многоосные тяжелые тягачи и другая авто- и бронетехника. Кроме того, гости смогли увидеть дистанционно управляемые специальные транспортные платформы "Платформа-М", беспилотные летательные аппараты "Орлан-10", бронетранспортеры БТР-82А и автомобили КамАЗ-4350 и 43501 из семейства "Мустанг". Всего в состав механизированной колонны было включено 75 единиц военной техники, стоящей на вооружении соединений и воинских частей Балтийского флота.

После наземного парада над Калининградом состоялся линейный пролет авиации Балтийского флота. В небе над центром города в едином воздушном строю пролетели 20 самолетов и вертолетов - истребители Су-27 и многоцелевые истребители Су-30СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М, военно-транспортные самолеты Ан-26, ударные и транспортно-боевые вертолеты Ми-24 и Ми-8, корабельные противолодочные и поисково-спасательные вертолеты Ка-27 и КА-27ПС. Высота полета боевых машин составляла от 150 до 300 м при скоростях от 160 до 550 километров в час в зависимости от типа воздушного судна. Авиация взлетела сразу с трех аэродромов Калининградской области: Чкаловска под Калининградом, Черняховска и с военного аэродрома в поселке Донское.

Командовал военным парадом заместитель командующего Балтийским флотом вице-адмирал Сергей Елисеев, а принимал парад - командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов.

Салют Победы

В 22 часа по местному времени (23:00 мск) в честь 75-й годовщины Победы в Калининграде дадут 30 залпов салюта. Его звуковое сопровождение обеспечат три пушки ЗИС-3, которые участвовали в Восточно-Прусской наступательной операции советских войск, штурме города-крепости Кенигсберг в начале апреля 1945 года. Спустя 75 лет после Великой Победы эти пушки находятся в идеальном состоянии.

Восточно-Прусская операция

Современная Калининградская область располагается на территории, входившей в состав бывшей германской провинции Восточная Пруссия с административным центром Кенигсберг - ныне Калининград. В ходе Восточно-Прусской операции с 13 января по 25 апреля 1945 года войска 2-го и 3-го Белорусских фронтов и частей 1-го Прибалтийского фронта при содействии Балтфлота заняли Восточную Пруссию и освободили северную часть Польши.

В соответствии с Потсдамскими соглашениями 1945 года, северная часть Восточной Пруссии вместе с городом Кенигсбергом была передана Советскому Союзу как одной из держав-победительниц. Регион стал частью РСФСР в статусе Калининградской области, а Кенигсберг в 1946 году был переименован в Калининград в честь советского государственного и партийного деятеля Михаила Калинина.