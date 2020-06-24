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Пандемия коронавируса нового типа

Мурашко заявил, что всплеск пандемии в России идет на спад

Вместе с тем глава Минздрава призвал тех, кто избежал заражения коронавирусом, соблюдать меры предосторожности

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Министр здравоохранения Михаил Мурашко рекомендовал людям, которые избежали заражения коронавирусом, несмотря на спад пандемии, соблюдать все меры предосторожности.

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"Всплеск в России уже идет на убыль", - сообщил он в среду. "Мы видим, в Москве уровень популяционного иммунитета растет и это, соответственно, позволяет снижать заболеваемость. Но нужно помнить, что те, кто не переболел все-таки должны меры предосторожности соблюдать", - сказал министр журналистам.

По словам главы Минздрава, снижение заболеваемости происходит в первую очередь в Москве. "Регионы [идут] как бы с опозданием недели на три. Мы видим, что часть регионов уже прошла, часть еще нет. У нас четыре основных региона, которые еще остаются на высоком уровне заболеваемости", - констатировал он. По оценке министра, ситуация в мире "будет зависеть от того, какой иммунитет, какое распространение пойдет". Поэтому сохраняется ряд карантинных мер.

Говоря о клинических испытаниях вакцины, Мурашко пообещал, что как только испытания будет завершены, Минздрав проинформирует о результатах. Он заметил, что работа идет "штатно, ничего пока не ускорялось". "Вот закончатся испытания, мы объявим", - пообещал он.

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Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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