Картину "Конец Третьего рейха. Парад Победы 24 июня 1945 года" показали в студии Грекова

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Картину о Параде Победы 1945 года, написанную внуком его участника, представили в Студии военных художников имени М. Б. Грекова. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"Народный художник России, академик Российской академии художеств Дмитрий Белюкин представил свою картину, посвященную этому событию, над которой работал в течение пяти лет. Картина называется "Конец Третьего рейха. Парад Победы 24 июня 1945 года", - сообщили в Минобороны.

На триптихе можно увидеть панораму Красной площади от Исторического музея до храма Василия Блаженного. "На полотне изображен момент бросания сводной ротой к подножию Мавзолея поверженных немецко-фашистских знамен", - рассказали в военном ведомстве.

В министерстве отметили, что для портретов своих героев художник изучал кадры кинохроники исторического парада, использовал натурные этюды, сделанные им в разные годы своего творчества и специально для картины.

На картине можно увидеть подлинные знамена, этюды с которых художник писал в Центральном музее Вооруженных сил России: люфтваффе, ВМС рейха, мотострелковых, танковых и егерских полков, штандарт дивизии СС "Адольф Гитлер" и другие.

"Картину Дмитрий Белюкин посвящает своему отцу, известному художнику Анатолию Белюкину, закончившему войну в 1945 году в звании сержанта и изображенному на этом полотне", - добавили в военном ведомстве.