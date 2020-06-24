{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
75-летие Победы

Медведев: мы бережно храним память о героях Великой Отечественной войны

Зампред Совета безопасности РФ поблагодарил ветеранов за их беспримерный подвиг

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что россияне бережно хранят память о подвигах героев Великой Отечественной войны. Об этом он написал на своей странице "ВКонтакте".

На эту тему
В России проходят парады Победы. Онлайн

"24 июня 1945 года в Москве на Красной площади состоялся Парад Победы - событие, ознаменовавшее триумф СССР в кровопролитной войне с фашистской Германией <...> Торжественное шествие, которое спустя 75 лет вновь прошло на главной площади страны, - подтверждение неразрывной связи поколений. Наследники Победы, мы бережно храним память об истории, о героях Великой Отечественной войны", - написал он.

Медведев также поблагодарил ветеранов за их беспримерный подвиг.

Парад на Красной площади по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в этом году из-за связанных с коронавирусом ограничений был перенесен с 9 мая на 24 июня. Президент РФ выбрал эту дату, так как в этот день в 1945 году состоялся исторический Парад победителей.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия75-летие Победы
75-летие Победы
Около 5 тыс. военнослужащих ЧФ приняли участие в парадах Победы в городах Крыма и Кубани
В Севастопольской бухте и в акватории Цемесской бухты Новороссийска в парадные линии выстроились корабли ЧФ
Читать полностью