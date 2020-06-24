Парад в Санкт-Петербурге прошел при участии 4,5 тыс. военных и 100 единиц техники

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июня. /ТАСС/. Парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне прошел в среду на Дворцовой площади в центре Санкт-Петербурга, в нем приняли участие более 4,5 тыс. военных, курсантов, кадетов, воспитанников военных учебных заведений, а также сотрудников силовых ведомств. Зрители смогли увидеть историческую и современную военную технику, а воздушную часть парада обеспечили экипажи самолетов и вертолетов боевой авиации Западного военного округа (ЗВО), передает корреспондент ТАСС с места событий.

Парад принял командующий войсками ЗВО, Герой России генерал-полковник Александр Журавлев. Торжественное мероприятие началось с объезда Журавлевым парадных расчетов войск военного округа, военных академий министерства обороны, войск Северо-Западного округа национальной гвардии, МЧС России, суворовцев, кадетов и юнармейцев.

"Наш общий долг - помнить, какой ценой была завоевана Победа, чтить подвиг победителей, отстаивать правду о войне. Лужский рубеж, Пулковские высоты, Невский пятачок, Дорога жизни - для нас эти и другие героические места - не просто история. Здесь, под Ленинградом, были нарушены планы фашистских захватчиков по покорению города, стойкость которого в блокадные 900 дней и ночей потрясла весь мир. Бессмертный героизм, проявленный в суровые годы Великой Отечественной войны, будет и впредь служить ориентиром патриотизма для граждан России, крепкой основой сохранения и преумножения традиций русского воинства", - обратился он к участникам парада и зрителям.

Затем Журавлев объявил минуту молчания в память о советских воинах, павших в боях за Родину, которая сопровождалась звуком метронома - символа блокадного Ленинграда.

Знамена обороны Ленинграда

Открыли военный парад по традиции юные барабанщики Кронштадтского морского кадетского военного корпуса. Следом за ними по площади прошла рота почетного караула ЗВО с флагом России, знаменем Победы и флагом Минобороны РФ. Мимо трибун прошел взвод со штандартами фронтов, принимавших участие в Великой Отечественной войне, боях за Ленинград и прорыве блокады. Зрители смогли увидеть штандарты Волховского, Прибалтийского, Карельского, Ленинградского, Северо-Западного фронтов, а также Краснознаменного Балтфлота, Ладожской и Онежской флотилий.

Продемонстрировали на параде и историческую форму военных - по площади прошли бойцы в форме Ленинградской дивизии народного ополчения, солдат Ленинградского фронта, а также военных моряков в форме образца 1943-1945 годов.

Перед зрителями прошел расчет петербургского Суворовского военного училища, кадетского военного корпуса, а также два парадных расчета патриотического движения "Юнармия". Впервые на Дворцовой площади прошли учащиеся кадетских классов Федеральной службы охраны (ФСО) петербургской школы №145. Следом за ними шествовали парадные расчеты будущих офицеров, которых готовят в военных вузах Петербурга: Михайловской артиллерийской академии, академии связи имени маршала Советского Союза Семена Буденного, академии материально-технического обеспечения, военного института физкультуры и военно-космической академии имени Можайского.

В параде приняли участие женщины-военнослужащие (радиометристы, специалисты связи, медики и другие специалисты), которые как и мужчины выполняют в армии ответственные задачи. Они прошли по Дворцовой площади в парадной форме под мелодию "Катюши". Музыкальное сопровождение парада обеспечил сводный оркестр Петербургского территориального гарнизона.

По главной площади Петербурга прошли военнослужащие различных подразделений, входящих в состав Западного военного округа, а также моряки Военно-морского флота и морпехи, бойцы Северо-Западного округа войск национальной гвардии, курсанты петебургского института Росгвардии. Также на параде были представлены два расчета от Санкт-Петербургского университета Государственной противопожарной службы МЧС.

Техника и авиация

После прохождения всех парадных расчетов зрители увидели более 100 различных образцов военной техники, колонну которой возглавил легендарный танк времен Великой Отечественной войны - Т-34. За ним по площади проехали бронеавтомобили и бронетранспортеры, современные танки Т-72Б3 и самоходные гаубицы, универсальные автомобили повышенной защищенности "Тигр-М" и специальные легковые автомобили "Лада Веста".

На параде показали "наследников" легендарных "Катюш" - системы залпового огня "Торнадо-Г" и оперативно-тактические комплексы "Искандер-М", а также зенитно-ракетные комплексы C-400 "Триумф", предназначенные для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения.

Затем над Дворцовой площадью пролетели 30 самолетов и вертолетов: транспортный вертолет Ми-26, многоцелевые вертолеты Ми-8, ударные Ми-24 и Ка-52 "Аллигатор", а также транспортные самолеты Ан-26, Ан-12 и Ту-134, сверхманевренные многоцелевые истребители Су-35С, истребители Су-30СМ, фронтовые истребители-бомбардировщики Су-34, истребители-перехватчики МиГ-31БМ.

Завершился парад в Петербурге песней "Победа", которую исполнил хор ансамбля песни и пляски ЗВО.

Память поколений

Среди зрителей парада были ветераны и блокадники. "Я на параде каждый год, и с каждым годом лучше, мы это так воспринимаем. Мы счастливы, что такие праздники проводятся. Они не только нам нужны, а как память - это самое главное", - сказала ТАСС председатель общественной организации "Жители блокадного Ленинграда Пушкинского района" Майя Семенова. Она отметила, что для проведения парада в этом году выбрана хорошая дата, потому что именно 24 июня прошел парад Победы 75 лет назад.

На параде присутствовали в том числе иностранные гости. Ежи Тыц, руководитель содружества "Курск", которое занимается волонтерской деятельностью по облагораживанию советских и других военных захоронений в Польше, сказал журналистам о необходимости противостоять попыткам искажения истории.

"Официальная риторика польской современной прессы откровенно антироссийская, предпринимаются попытки переписать историю. Я хочу подчеркнуть, что польский народ - не такой, который все забыл. Люди, которые хорошо знают историю, помнят, кто нас спас - советский солдат, и всю Европу спас советский солдат. Политики проходят, а правда остается, ее изменить нельзя и невозможно. Мы сможем защитить память о советских и польских солдатах-освободителях", - сказал он.