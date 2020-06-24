Новый раздел заработал в онлайн-музее "Москва - с заботой об истории"

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Новый раздел - "Викторины" - запустили в онлайн-музее "Москва - с заботой об истории". В нем все желающие могут проверить свои знания о Великой Отечественной войне, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

"Когда мы создавали виртуальный музей, мы стремились сделать его не только познавательным, но и интересным. Поэтому в нем много интерактива: карты, видеоролики, предметы войны в 3D-формате и многое другое. С начала мая мы уже успели расширить экспозицию: добавили рассекреченные документы из архива Управления ФСБ России по Москве и Московской области, более тысячи фотографий столицы и ее жителей с конца XIX века до начала XXI столетия", - приводятся в сообщении слова начальника Главного архивного управления Москвы Ярослава Онопенко.

Для викторины "Что вы знаете о Параде Победы?" подготовили вопросы о военном параде 1945 года. Пользователи ответят, сколько военнослужащих участвовали тогда в торжественном шествии и как к нему украшали столицу, с какого года парад стали постоянно проводить на Красной площади и в каком музее хранится подлинное Знамя Победы.

Виртуальный музей "Москва - с заботой об истории" - это совместный проект центров госуслуг "Мои документы" и Главархива, который перешел в онлайн-формат в начале мая. В основу экспозиции вошли около 7,5 тысячи исторических материалов, полученных от горожан в ходе одноименного проекта.