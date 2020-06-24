ВШЭ совершила рывок почти на 20 позиций в рейтинге молодых вузов THE

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (ВШЭ) занял 41-е место в рейтинге молодых вузов, который подготовило британское издание Times Higher Education (THE). Университет стал единственным представителем российской высшей школы в топ-50 списка, сообщила пресс-служба ВШЭ.

"Высшая школа экономики заняла 41-е место и стала единственным российским вузом в топ-50 рейтинга молодых университетов Times Higher Education. ВШЭ совершила скачок почти на 20 позиций, что является очень труднодостижимым результатом для продвижения внутри топ-100, поскольку конкуренция среди вузов усиливается многократно в верхней части рейтинга", - говорится в сообщении.

За три года с момента вхождения в лучшую сотню молодых вузов ВШЭ продемонстрировала рост на 55 позиций. В этому году практически по всем показателям университет улучшил результаты. Наибольший рост произошел по индикаторам, оценивающим исследования и обучение, отмечается в сообщении.

"Нам очень важно не просто двигаться вверх самим, но и распространять лучшие практики на всю систему российского высшего образования. Если в стране будет десять или даже несколько десятков сильных университетов, ситуация кардинально не изменится. У каждого российского вуза должен быть доступ к передовому знанию и возможность передать его своим студентам. Только таким образом мы сможем сделать наши вузы заметными на мировой арене и сможем конкурировать с ведущими зарубежными университетами", - привели в пресс-службе слова ректора ВШЭ Ярослава Кузьминова.

Список молодых вузов является проекцией институционального рейтинга THE на группу университетов, основанных не более 50 лет назад. Показатели списка аналогичны основному рейтингу, но их коэффициенты отражают специфику вузов, которые еще не набрали необходимую академическую репутацию: если в институциональном рейтинге репутация составляет 33%, то в данном списке этот показатель имеет более низкий вес - 22%, который перераспределяется между другими показателями.