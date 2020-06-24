"Фронтовые бригады" выступили во дворах ростовских ветеранов Великой Отечественной войны

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июня. /ТАСС/. Творческие коллективы Южного округа войск национальной гвардии и Дома офицеров Южного военного округа выступили с концертами во дворах домов в Ростове-на-Дону, где живут ветераны Великой Отечественной войны. Об этом сообщили журналистам в управлении информационной политики правительства Ростовской области.

"Фронтовые бригады" выступили с концертами во дворах донских ветеранов Великой Отечественной войны. <…> Оркестр штаба Южного округа войск Национальной гвардии РФ и артисты концертного ансамбля "Успех" Окружного Дома офицеров Южного военного округа присоединились к акции "Радость Победы", в рамках которого были проведены выступления артистов", - говорится в сообщении.

В управлении информполитики отметили, что в ходе концертов прозвучали такие известные песни как "Катюша", "Синий платочек", "Жди меня", "Соловьи", "День Победы".

"За годы войны артисты провели для советских воинов 1 миллион 350 тысяч спектаклей, концертов, творческих встреч - не было ни одной части, где бы ни побывали фронтовые театры и бригады. Вместе с Красной армией артисты прошли весь путь войны", - сказал первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

Как отметили в управлении информполитики региона, идея проекта "Радость Победы" состоит в том, чтобы воссоздать атмосферу 9 мая 1945 года, когда люди встретили долгожданное завершение войны, пели, танцевали, играли на музыкальных инструментах.

В годы Великой Отечественной войны линия фронта проходила через Ростовскую область 691 день. Бои за Ростов-на-Дону в 1941 году стали важной частью обороны Кавказа. В дни Сталинградской битвы особую роль сыграла оборона советскими частями Еланского плацдарма. Еще одной страницей в истории Великой Отечественной войны стали бои за Миус-фронт - немецкий оборонительный рубеж протяженностью 104 км, который был прорван в августе 1943 года в ходе Донбасской наступательной операции.