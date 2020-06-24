В Берлине ветеранам ВОВ вручили юбилейные медали по случаю 75-летия Победы

БЕРЛИН, 24 июня. /ТАСС/. Церемония вручения юбилейных медалей "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." состоялась в среду в Российском доме науки и культуры (РДНК, "Русский дом") в центре Берлина. Как передает корреспондент ТАСС, медали получили 14 ветеранов, блокадников и тружеников тыла, которые проживают в ФРГ.

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"Мы вместе празднуем 75-летие Победы нашего народа в Великой Отечественной войне, освобождения Германии от нацизма и окончания Второй мировой войны в Европе, - сказал посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев перед вручением. - Это грандиозная победа по своему значению, масштабу и высоте нравственности".

"Война оставила глубочайший след в судьбе каждой нашей семьи без исключения, - добавил он. - Мы в эти дни склоняем головы перед памятью павших".

"Мы помним союзников, мы помним борцов антифашистского сопротивления, которые сражались вместе с нами", - отметил посол. Также он добавил, что во многих странах сейчас не утихают попытки "фальсифицировать историю, принизить роль советской армии, не утихают кампании против памятников и захоронений советских солдат".

Позже в течение дня в РДНК состоится еще одна церемония. Посол вручит медали гражданам ФРГ, которые оказывают содействие в проведении военно-мемориальной работы и в уходе за советскими воинскими захоронениями на территории Германии.