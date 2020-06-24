Объявлено голосование за присвоение Кирову звания города трудовой доблести

КИРОВ, 24 июня. /ТАСС/. Губернатор Кировской области Игорь Васильев на главной площади города дал старт сбору подписей за присвоение Кирову почетного звания "Город трудовой доблести", передает корреспондент ТАСС.

В день исторического Парада Победы в Москве на Театральной площади в Кирове прошла торжественная акция, участниками которой стали представители власти, делегации промышленных предприятий, военнослужащие.

"Сегодня важное событие для города и региона в целом, мы даем старт сбору подписей за присвоение столице Кировской области почетного звания "Город трудовой доблести". Вклад Кировской области в Победу трудно переоценить, предприятия Кирова выпустили более 4 тыс. танков, около 2 тыс. "Катюш", 3 млн снарядов, 5 млн бомб и авиаснарядов, 20 млн гранат, 200 кораблей, 2 тыс. аэросаней, лыжи и много другой необходимой фронту продукции. Киров уже носит региональное звание "Города трудовой славы", но столица нашего региона в полной мере заслуживает признания и на федеральном уровне", - обратился к кировчанам Васильев, после чего оставил свою подпись за присвоение почетного звания Кирову.

На площади 24 июня звучали песни военных лет, на экранах транслировались видеоролики о работе промышленных предприятий Кирова в годы войны, приветствия от ветеранов, тружеников тыла. Под песню "День Победы" участники акции развернули 20-метровый флаг.

В Кировской области продолжает действовать режим самоизоляции, запрещены массовые мероприятия. Чтобы предотвратить скопление людей на площади, торжественное мероприятие транслировал местный телеканал, а участники акции соблюдали социальную дистанцию.

Киров в годы войны

В годы Великой Отечественной войны Киров стал центром создания боевых резервов и подготовки военных кадров. Здесь были сформированы 131-я стрелковая дивизия, 86-я стрелковая, 114-я и 159-я танковые бригады, а также отдельные полки, множество отдельных батальонов, отрядов и групп. Из региона на фронт ушло почти 600 тыс. жителей, более трети не вернулись домой, более 200 кировчан стали Героями Советского Союза.

Киров был оплотом промышленности, ковавшей Победу: все предприятия были переориентированы на оборонную промышленность. Предприятия кожевенно-обувной и меховой отраслей давали армии обувь, полушубки, шапки, рукавицы. На деревообрабатывающих предприятиях производились лыжи, аэросани и повозки для Красной Армии. На "Заводе 1 Мая" с самого начала войны началось изготовление гильз и сопел для снарядов легендарных "Катюш", а в дальнейшем - производство самих "Катюш", здесь же стартовало производство легендарных танков Т-34.

Киров стал кузницей оружия и боеприпасов: завод "Кировский металлист" выпускал 50-мм минометы и мины, агрегатный завод № 461 - корпуса для гранат Ф-1, завод "Физприбор" - ручные гранаты РГД-33 и противотанковые РПГ-40. На 41-м заводе (Вятский фанерный комбинат) создавали аэросани и торпедные катера, Кировский шинный завод делал "обувь" для военной техники, а завод "Лепсе" выпускал электрооборудование для бомбардировщиков Ту-2.

В первый год войны в Кировскую область эвакуировали около 20 предприятий, а за все четыре года -115 предприятий. Рабочие трудились по 12-15 часов в сутки, выполняя за один день более 10 норм работы, многие жили в тяжелейших бытовых условиях: бараках, землянках, недостроенных общежитиях, порой без печей и пола. К станкам встали женщины, дети и старики. Кировчане отправляли на фронт одежду, собирали деньги, посылали подарки, женщины стирали и ремонтировали обмундирование.

Кроме того, в годы войны Киров был одним из крупнейших центров военной медицины, принимавшим огромные потоки раненых бойцов. Также Киров стал вторым домом для сотен тысяч эвакуированных, в том числе детей блокадного Ленинграда. Только в 1941 году прибыло более 200 детских интернатов, где было почти 23 тыс. человек.

О новом звании

В конце февраля Совет Федерации одобрил президентский закон о введении в России звания "Город трудовой доблести". Звание будет присваиваться российским городам, жители которых внесли значительный вклад в Победу в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.

Предложения о присвоении звания "Город трудовой доблести" граждане и общественные организации смогут вносить в органы местного самоуправления. Те в свою очередь будут адресовать эти предложения законодательным и исполнительным властям региона. Последние получат право обратиться с ходатайством к президенту РФ или отклонить инициативу. В городе, удостоенном звания, устанавливается стела с изображением герба города и текстом указа президента России о присвоении звания.