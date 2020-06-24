В Петрозаводске открыли памятник солдатским матерям России

ПЕТРОЗАВОДСК, 24 июня. /ТАСС/. Торжественное открытие памятника солдатским матерям России в среду, в день 75-й годовщины Парада Победы в Москве, прошло на Аллее Славы в Петрозаводске. Новый монумент создан народным художником России Салаватом Щербаковым по инициативе Государственной комиссии по подготовке к 100-летию Карелии, которую возглавляет секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, сообщил во время торжественной церемонии заместитель секретаря Совбеза РФ Рашид Нургалиев.

"Известный народный художник, российско-советский скульптор Салават Щербаков, когда мы обратились к нашим ветеранам, ветеранам-афганцам, которые высказали просьбу сделать соответствующий памятник матери, <…> вложил всю душу. Мы сегодня присутствуем при эстафете поколений, во главе которой стоит великая женщина России", - сказал он.

Новый памятник представлен в виде фигуры женщины, прикрывающей длинными плащом двоих детей, которые держат в руках портрет родных, ушедших на войну. В своей речи Нургалиев отметил, что в непростые военные годы женщины не только воспитывали детей и сохраняли память о тех, кто отдал свою жизнь за мирное будущее, но и работали в тылу, повышали оборонную безопасность Красной армии. Сегодня женщины также вносят немалый вклад в защиту страны.

"Карелия - женского рода, и в Карелии большинство населения - это женщины. И в трудные годины нашей истории наши карельские женщины делали все возможное и даже невозможное для того, чтобы наша Родина, наша Россия была свободной и независимой. <…> Сегодня очень важно и то, что женщины наравне с мужчинами маршировали на Красной площади, сегодня женщины идут в армию, сегодня женщины служат во имя и во благо России", - сказала депутат Госдумы РФ Валентина Пивненко.

Новый монумент установили напротив воссозданного православного храма Святого Илии Пророка. В рамках работы Госкомиссии по военно-патриотическому воспитанию и сохранению памяти о героическом подвиге народа в Великой Отечественной войне в Петрозаводске также были установлены мемориалы участникам локальных конфликтов и Соловецкий поклонный крест, памятные бюсты командующему Воздушно-десантными войсками СССР, Герою Советского Союза Василию Маргелову, Герою России Александру Калинину, памятник боевой машине десанта. В карельском городе Сегежа также был открыт памятник медицинской сестре, посвященный подвигу медработников в военные годы.

Госкомиссия во главе с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым была создана указом президента России Владимира Путина в 2013 году. Работа этой структуры направлена на формирование условий для опережающего социально-экономического развития Карелии, повышение уровня и качества жизни населения региона, в том числе путем создания благоприятного инвестиционного климата и развития государственно-частного партнерства.