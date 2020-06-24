Высший пилотаж в небе и музыка на земле. Урал отметил 75-летие Победы

Несмотря на пасмурную погоду и рекомендации местных властей посмотреть мероприятия дома из-за распространения коронавирусной инфекции, многие жители Екатеринбурга вышли к центральной улице города, чтобы увидеть единственный на Урале парад Победы. Ветераны Великой Отечественной войны из-за пандемии остались дома, но парад не обошелся без их присутствия - их в режиме онлайн из квартир показывали на большом экране, установленном на центральной площади города.

В военные годы Урал называли "кузницей Победы", на уральских заводах трудились десятки тысяч человек. "Уралвагонзавод" (в те годы - Уральский танковый завод) выпустил более 25 тыс. танков. В исторических документах сохранились факты, что к 1942 году только на Уральском танковом заводе в Нижнем Тагиле трудились более 4,5 тыс. подростков. Некоторым из них не исполнилось и 14 лет.

ТАСС, 24 июня. Праздничные мероприятия в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне прошли в небе и на земле Уральского федерального округа. Пандемия коронавируса внесла свои коррективы, поэтому уральцы нашли новые форматы для того, чтобы несмотря ни на что быть вместе в праздничный день.

"Счастливее дня не было": ветераны говорят об окончании войны и параде 24 июня 1945 года

Вместе со стартом парада начался дождь, но это не стало помехой для летных экипажей - 23 самолета и вертолета, пролетели в небе над Екатеринбургом. Всего в параде было задействовано более 2 тыс. человек и 100 единиц техники. После прохождения, часть участников парадной колонны устроила сюрприз и провели мини-парады во дворах ветеранов, чтобы даже в сложную эпидемиологическую ситуацию, героические старики не оставались одни.

Минута памяти

Челябинск в годы войны внес колоссальный вклад в Победу. На Челябинском тракторном заводе, который в то время назывался Челябинским Кировским заводом, выпускали танки, вооружение и боеприпасы делали также на других заводах региона. Праздник Победы в городе отметили, приняв участие во всероссийской акции "Звон Победы". В 10:00 мск три участника общероссийской общественной организации "Волонтеры победы" у Вечного огня открыли коробки, в которых находились 75 белых голубей.

"Птицы воспарили в небо, привлекая внимание прохожих и людей, которые с самого утра возлагают цветы к монументу в память о погибших и павших в годы Великой Отечественной войны. Сегодня в Челябинске большое количество людей возлагает цветы к монументу: семьи с детьми, пожилые, молодежь", - рассказали ТАСС в региональном оргкомитете акции.

Свято-Симеоновский кафедральный собор в Челябинске, как и все остальные храмы и церкви регионе, присоединился к акции праздничным звоном колоколов, который звучал на протяжении 10 минут, начиная с 10:00 мск.

На Челябинском тракторном заводе в рамках акции "Звон Победы" на одну минуту включили гудки системы оповещения. Водители автомобилей также присоединились к празднованию, подав гудок.

"Мы рады, что через эту акцию поучаствовали в празднике Победы. В этой акции принял участие и совет молодежи предприятия и совет ветеранов. Это передача традиций. Нам также важно подчеркнуть, что центральную роль в вопросе присвоения Челябинску звания города трудовой славы сыграл наш завод", - сообщили ТАСС на предприятии.

Гастроли высшего пилотажа

В небе над Ямало-Ненецким автономном округом (ЯНАО) выступила старейшая авиационная группа высшего пилотажа в России "Русь".

Первыми выступление авиационной группы увидели жители села Яр-Сале - там летчики были уже в 08.00 мск. Уже через полчаса "Русь" выступала для жителей села Аксарка, расположенного на побережье реки Обь. А уже днем - в 13:30 авиационная группа высшего пилотажа оказалась в небе над столицей Ямала - городом Салехардом. После этого захватывающие комбинации увидели жители городов Лабытнанги и поселка Харп.

Летчики авиагруппы продемонстрировали зрителям такие комбинации группового высшего пилотажа, как "Проход сквозь строй", "Вентилятор", "Зеркало", "Крест", роспуски "Фонтан" и "Тюльпан", "Сердце", "Бочка четверкой" и "Парная бочка". В сольном пилотаже ямальцы увидели полет на предельно малой высоте.

Фото на память и другие акции

В Тюменской области торжественное шествие официально перенесено. Исключением стали курсанты Тюменского высшего военного инженерного командного училища, которые прошли торжественным строем и возложили венок к мемориалу Героя Советского Союза Дмитрию Карбышеву.

В Курганской области в день чествования юбилея Победы запланированы более 200 мини-концертов на открытых площадках, 15 из них - в Кургане с участием артистов областной филармонии, солистов и творческих коллективов. Кроме того, в парке Победы областного центра в этот день в рамках Всероссийского проекта "Радость Победы" проходят концерт артистов Зауральского ансамбля песни и танца, выставка Курганского областного музейного объединения о событиях и героях Великой Отечественной войны. В парке сегодня также работают фотозоны "Солдат Победы", "Партизаны" и "Весточки с фронта" - все желающие смогут сделать фото на память.

Жители Ханты-Мансийского автономного округа, проходящего пик пандемии из-за чего большинство мероприятий было перенесено или отменено, присоединились к федеральной акции "звон Победы", в течение минуты в регионе звучал звон церковных колоколов и сигналы автомобилистов. А в местном поселке Сибирский провели полноценный автопарад.