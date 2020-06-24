Эрнст сообщил, что съемка парада на Красной площади шла с 67 камер

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Военный парад на Красной площади в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне снимали 67 камер, что позволило телезрителям увидеть все происходящее с самых разных ракурсов. Об этом сообщил в среду генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, комментируя по просьбе ТАСС зрелищность съемок.

Парад снимала команда Первого канала, трансляция велась на всех федеральных телеканалах. "Мы системно работаем с Военно-воздушными силами, - отметил Эрнст, слова которого привели в пресс-службе телеканала. - Каждый следующий парад вместе разрабатываем возможности нового крепления камер - в таких частях фюзеляжа, в которых раньше никто не отваживался это делать". Он добавил, что "это позволяет каждый год показывать парад с самых невероятных ракурсов".

Военный парад прошел в среду на Красной площади в Москве. В нем приняли участие около 14 тыс. военнослужащих, было задействовано свыше 200 единиц современного вооружения и военной техники, а хорошая погода позволила пролететь 75 воздушным судам.

Изначально парад должен был пройти 9 мая, однако из-за пандемии коронавируса Верховный главнокомандующий, президент России Владимир Путин принял решение перенести его на 24 июня - день, когда в 1945 году состоялся исторический Парад победителей.