Путин в Кремле вручил государственные премии за 2019 год

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в среду вручил Государственные премии в области науки и технологий, литературы и искусства, а также в сфере гуманитарной деятельности, благотворительности и правозащиты за 2019 год. Церемония состоялась в Екатерининском зале Первого корпуса, став первым подобным мероприятием в стенах Кремля с начала эпидемии коронавируса.

Лауреатами госпремий за 2019 год в области литературы и искусства стали директор музея-усадьбы С. В. Рахманинова "Ивановка" Александр Ермаков, писатель, литературовед Валентин Курбатов и директор Иркутского регионального центра русского языка, фольклора и этнографии Галина Медведева.

Госпремии в области науки и технологий были присуждены директору Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера) РАН Андрею Головневу - за изучение культурного наследия народов Арктики; ученым Института теплофизики имени С. С. Кутателадзе Сибирского отделения РАН Михаилу Предтеченскому, Дмитрию Марковичу и Владимиру Меледину - за вклад в развитие мировой индустрии углеродных нанотрубок; гендиректору компании "Биокад" Дмитрию Морозову, биологам Андрею Улитину и Татьяне Черновской - за создание лекарств для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний.

Лауреатами Государственной премии РФ за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности стали композитор Давид Тухманов и главный врач столичной ГКБ № 15 имени О. М. Филатова Валерий Вечорко. В свою очередь, премию за выдающиеся достижения в сфере правозащитной деятельности получила председатель совета Союза семей военнослужащих России Мария Большакова, а за выдающиеся достижения в сфере благотворительной деятельности - народный артист России Константин Хабенский, являющийся учредителем благотворительного фонда.

Коррективы в церемонию

Путин выразил уверенность, что нынешней сильной Россией можно гордиться. "Мы гордимся великим поколением победителей, гордимся Россией - самодостаточной, сильной, открытой страной, где уважают и ценят людей высоких поступков и выдающихся достижений, отважных, целеустремленных, талантливых, преданных Родине и своему делу", - заявил глава государства на церемонии вручений премий в Кремля.

Путин отметил, что пандемия коронавируса внесла коррективы в традиционную церемонию. "В этом году нам пришлось отступить от традиции чествования лауреатов премии в День России, и когда мы примеряли другую дату, то выбрали именно 24 июня, потому что для истории нашей страны, для нашего народа это на все времена День славы и триумфа", - объяснил президент. Он напомнил, что "ровно 75 лет назад состоялся легендарный парад Победы", в этот же день в 2020 году "по Красной площади прошли наследники солдат Великой Победы".

Глава государства констатировал, что "известные причины внесли немало корректив в жизнь в последнее время". "Не все удостоенные государственных премий смогут присутствовать здесь, знаки лауреатов будут обязательно вручены им позднее", - сказал Путин. Он перечислил всех награжденных и их заслуги.

Ориентир для общества

Путин считает, что лауреаты государственных премий в области науки и технологий, литературы и искусства, а также в сфере гуманитарной деятельности, благотворительности и правозащиты являются безупречным ориентиром для общества. На церемонии вручения госпремий в Кремле глава государства поблагодарил лауреатов "за столь значимые для страны и общества результаты за добрые дела, вдохновляющие на созидание, за требовательность и к себе, и к другим людям, за стремление к совершенству во всем".

"Каждый из вас задает безупречный ориентир в жизни, наполненной высочайшим смыслом - приносить пользу людям и своему Отечеству, неустанно работать, от души помогать другим во имя общей цели, для счастья и благополучия людей, для процветания нашей страны", - заявил Путин. Он поздравил лауреатов с присуждением госпремий и пожелал, чтобы все их начинания, проекты были успешными и вдохновляли на новые свершения.

Заслуги лауреатов

Путин отметил, что не все лауреаты смогли присутствовать на сегодняшний церемонии, и заверил, что знаки лауреатов будут обязательно вручены им позднее. В частности, по его словам, речь идет о лауреате премии за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности композиторе Давиде Тухманове. "Его мелодии любимы многими поколениями, близки людям, потому что отражают их мечты, заботы, чувства, то, чем живет каждый человек и вся наша большая страна", - добавил президент, особо отметив одно из известнейших его произведений - песню "День Победы", "признанную народом как гимн нашего главного праздника".

Также на церемонию не смог прибыть один из получателей премии в области науки и технологий, ученый Института теплофизики имени С. С. Кутателадзе Сибирского отделения РАН Михаил Предтеченский, который вместе с коллегами удостоен награды за вклад в развитие мировой индустрии углеродных нанотрубок.

Путин отметил заслуги всех лауреатов, присутствующих на церемонии, в том числе и главного врача столичной ГКБ № 15 имени О. М. Филатова Валерия Вечорко. "Его талант врача и организатора, готового сплотить коллектив, умеющего брать на себя колоссальную ответственность, особо проявились в последние месяцы на самой настоящей передовой борьбы с коронавирусом. Все мы знаем, что от своевременных и грамотных действий медработников зависят жизнь и здоровье тысяч людей", - сказал президент.

Говоря о работе лауреата госпремии в области науки и технологий директора Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера) РАН Андрея Головнева, занимающегося изучением культурного наследия народов Арктики, Путин согласился с его словами о том, что "для России, как страны северного измерения, эффективное и бережное отношение к Арктике имеет приоритетное значение".

Путин отметил, что благодаря работе лауреата премии за выдающиеся достижения в сфере правозащитной деятельности председателя совета Союза семей военнослужащих России Марии Большаковой "социальные и правовые гарантии военных и членов их семей стали одним из государственных приоритетов сегодня".

Помощь другим как жизненная необходимость, по словам российского лидера, важна и для лауреата госпремии за выдающиеся достижения в сфере благотворительной деятельности, народного артиста России Константина Хабенского, который более 10 лет назад создал фонд для помощи детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного мозга. "Всю по праву принадлежащую ему народную любовь, актерскую славу Константин Юрьевич поставил на службу милосердию, воодушевил очень многих людей быть открытыми, чуткими к чужой беде, объединяться и действовать ради самого важного - жизни детей", - отметил Путин.

О премии

Вручение государственных премий обычно проходит 12 июня, однако в этом году в День России Путин провел награждение Героев Труда.

Государственная премия - высшее признание заслуг деятелей науки и культуры перед обществом и государством. Она является главной российской премией, унаследовав в 1992 году это название от Госпремии РСФСР. Помимо денежного вознаграждения (с 2020 года размер премии был увеличен вдвое, до 10 млн рублей) лауреаты получают диплом, почетный знак, а также фрачный знак.

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