Путин на приеме для иностранных лидеров поднял тост за ветеранов и будущие победы

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на приеме для глав государств, приглашенных на военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, поднял тост за ветеранов и единение стран, а также за прошлые и будущие победы.

"Позвольте предложить тост за наших ветеранов, за наше единение, за наши победы в прошлом и в будущем", - сказал он в среду, открывая прием.

Как отметил президент, "подвиг отважных воинов и самоотверженных тружеников тыла - важная, неотъемлемая часть истории наших стран". Это "бесценный пример торжества справедливости, гуманизма, всепобеждающей силы, сплоченности, дружбы и доверия между нашими странами, которые во все времена были и остаются главной опорой для преодоления трудностей", подчеркнул Путин. Он отметил, что сегодня это кажется, главным образом, вопросом глобальной безопасности, борьбы с терроризмом и эпидемией. "<...> большинство присутствующих здесь руководителей стран знают, как мы в рамках своих объединений решаем эти задачи и как эффективно и своевременно мы это делаем", - сказал президент.

Глава государства отметил, что искренне рад видеть всех лидеров в Москве. Путин подчеркнул, что состоявшийся 75 лет назад легендарный Парад победителей "- это наша общая история, как и Великая Победа - общая".

Как отметил Путин, "для наших народов это очень значимое" и дорогое событие. "День Победы отмечают в каждом из наших государств", - сказал президент, подчеркнув, что ничто не властно над искренними, глубокими чувствами людей, которые помнят и чтут героев. Путин отметил, что праздник с каждым годом становится более ярким и обрастает новыми традициями, такими, например, как шествия Бессмертного полка, "которые проводятся на территории 115 государств".

Путин заявил, что военные парады на Красной площади рождают особые чувства. "Спасибо вам за добрые слова, вы отметили, что Парад прошел на самом высоком уровне", - сказал Путин, обращаясь к собравшимся. Президент подчеркнул, что организаторы и военнослужащие "старались от души".

Глава государства выразил уверенность, что такая сплоченность, "духовное единение, почитание праздника, который был и остается одним на всех, созвучны мечтам и надеждам" ветеранов, каждого, кто приближал нашу общую долгожданную и такую дорогую Победу", - подчеркнул президент. "Мы будем всегда их помнить - тех, кто не вернулся с войны, гордиться всем поколением победителей", - отметил он.