Число доноров в России снизилось менее чем на 1%

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Количество доноров в России уменьшилось менее чем на 1% из-за введения режима самоизоляции или карантина в некоторых регионах страны. Информация об этом опубликована в среду в Telegram-канале ресурса стопкоронавирус.рф со ссылкой на Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА).

"Число доноров снизилось менее чем на 1%. Это объяснимое явление в связи с введением режима самоизоляции или карантина в некоторых регионах", - говорится в сообщении. В нем отмечается, что большого оттока желающих сдать кровь удается избежать благодаря проводимой работе учреждений службы крови по ежедневному привлечению доноров.

Тестирование на коронавирус не является обязательным для доноров. "Вся донорская кровь и ее компоненты проходят процедуру патогенредукции, чтобы устранить любую возможность передачи инфекций реципиенту", - сообщает ФМБА. Не предусмотрено и обязательное тестирование заготовленной донорской крови на наличие антител, учреждения службы крови могут проводить данное исследование по собственной инициативе и в рамках научных исследований.