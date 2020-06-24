Оргкомитет Азиатских пляжных игр в Санья на Хайнане представил дизайн наград 2020 года

ХАЙКОУ /Китай/, 24 июня. /ТАСС/. Организаторы VI Азиатских пляжных игр в городе Санья южнокитайской провинции Хайнань представили общественности дизайн наград, которыми будут награждены победители состязаний в 2020 году. Их изображения опубликовала в интернете местная администрация.

На лицевой стороне золотой, серебряной и бронзовой медалей изображена эмблема соревнований, представляющая собой стилизованную цифру шесть (по порядковому номеру международных игр). Она состоит из трех частей: в левом углу - игрок, поднявший вверх руку, в середине - мяч (одновременно эта круглая форма символизирует тропическое солнце), в правом - морская волна, омывающая песчаный берег пляжа. Под официальным названием спортивного мероприятия мелкими буквами высечено название "Тянья" - самой южной точки материкового Китая, где и будет проходить состязание. Два небольших круга в центре символизируют солнце и луну, поднимающихся над океаном.

Дизайнеры поместили на тыльную сторону награды полуокружность, которую замыкают изображения дракона и феникса, свидетельствующие о силе и неиссякаемой энергии спорта. Под ними помещена надпись - "Олимпийский совет Азии". На ребре медали - "Добро пожаловать в Тянья (также название одного из четырех районов Санья - прим. ТАСС). Туда, где начинается океан".

"Эти награды также говорят об инновационном духе Санья, на них высечено послание к народам всех стран мира. Это приглашение принять участие в великолепном мероприятии, организованном с учетом всего самого современного. Оно будет проводиться с блеском, в условиях прекрасной экологии", - объяснили организаторы. По их словам, предстоящие игры должны стать "квинтэссенцией успешного развития Хайнаньского порта свободной торговли".

Город Санья выиграл право на проведение VI Пляжных Азиатских игр в марте прошлого года. Соревнования пройдут с 28 ноября по 6 декабря. Они включают 16 дисциплин, в том числе плавание, водное поло, пляжную легкую атлетику, баскетбол, волейбол, гандбол, футбол, борьбу, лодочную греблю, парусный спорт, серфинг.

Впервые Азиатские пляжные игры состоялись в 2008 году на Бали в Индонезии, с тех пор они проходят раз в два года. Санья не первый китайский город, принимающий эти соревнования: в 2012 году местом их проведения стал город Хайян провинции Шаньдун на востоке КНР. В качестве стран - организаторов состязаний прежде также выступали Оман (2010 год), Таиланд (2014 год) и Вьетнам (2016 год).