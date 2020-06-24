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В Волгограде спикер Госдумы почтил память погибших во время войны

Вячеслав Володин вместе с губернатором региона Андреем Бочаровым возложил цветы на Мамаевом кургане

ВОЛГОГРАД, 24 июня. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе рабочей поездки в Волгоградскую область почтил память погибших во время войны и возложил цветы на Мамаевом кургане в Волгограде, сообщили журналистам в администрации региона.

"В День проведения всероссийских торжеств, посвященных 75-летию великой Победы, председатель Государственной Думы Вячеслав Володин совершает рабочую поездку в Волгоградскую область. Вместе с губернатором Андреем Бочаровым он возложил цветы на главной высоте России - Мамаевом кургане, - который по праву считается одним из символов священной памяти", - сказал представитель обладминистарции.

Он уточнил, что председатель Госдумы отметил значимость мемориального комплекса "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом Кургане как символа Победы, как места священной памяти о тех, кто отдал свои жизни за страну.

Волгоградская область входит в избирательный округ председателя Государственной Думы Вячеслава Володина. Ранее он поддержал обращение руководства региона о масштабной реконструкции комплекса на главной высоте России.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссияВолгоградская область
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