Российский центр науки и культуры в Киеве отметил 75-летие Парада Победы

КИЕВ, 24 июня. /ТАСС/. Российский центр науки и культуры в Киеве (РЦНК, Россотрудничество) провел ряд мероприятий, посвященных 75-летию со дня проведения первого Парада Победы. О них в беседе с корреспондентом ТАСС рассказала и. о. руководителя организации Лидия Дьяченко.

"Сегодня, 24 июня 2020 года, празднуется 75-летие Парада Победы на Красной площади в Москве в ознаменование Победы Красной Армии и советского народа над фашистской Германией и ее сателлитами. 24 июня 1945 года состоялся первый Парад Победы, отличавшийся особенной торжественностью и символизмом: войска проходили по Красной Площади, волоча по земле нацистские штандарты и бросая их к подножию Мавзолея. В Российском центре науки и культуры в Киеве провели мероприятия, посвященные этой дате", - сообщили в среду в организации.

Мероприятия, посвященные первому Параду Победу, в РЦНК в украинской столице проходят в течение нескольких дней. "Еще 22 июня мы побывали в Голосеевском парке столицы Украины и возложили цветы у монумента, который посвящен первым ополченцам Киева. Там была первая линия обороны, линия защиты Киева, где в августе 1941 года прошли ожесточенные бои с наступающими немецко-фашистскими захватчиками, в которых принимали участие жители города", - отметила Дьяченко.

К первому Параду Победы, состоявшемуся 75 лет назад, в РЦНК в Киеве кандидат исторических наук Евгений Гороховский провел одноименную онлайн-лекцию. Кроме того, в центре открылась интерактивная выставка "Парад Победителей", на которой впервые представили уникальные фотографии, рассказывающие о боевом пути участников Парада Победы. "Выставка показывает мощь страны, которая, невзирая на трудности послевоенного времени, смогла подготовить и провести парад, навсегда вошедший в историю. По Красной площади прошли около 40 тыс. военнослужащих и порядка 1 850 единиц военной техники. Дополняют выставку серия живописных работ заслуженного художника России Виктора Шилова "Маршалы Победы", портреты полководцев - кавалеров высшей воинской награды СССР - Ордена "Победа", чьи имена золотыми буквами вписаны в летопись истории Великой Отечественной войны. Также представлены уникальные экспонаты из личных архивов, переданные дочерью маршала Советского Союза Родиона Малиновского и личные вещи маршала Советского Союза Константина Рокоссовского, бережно хранящиеся у его внука", - уточнили в центре.

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