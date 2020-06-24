Минтруд: сотрудникам соцучреждений переведено 3,8 млрд рублей за работу в пандемию

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Сотрудникам социальных учреждений - домов-интернатов для пожилых людей, инвалидов за работу в период пандемии было перечислено 136 тыс. выплат. Их общая сумма составила 3,8 млрд рублей, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Минтруда.

"За работу в период пандемии работникам социальных учреждений перечислено 136 тыс. выплат на общую сумму в 3,8 млрд рублей. Выплаты направлены тем сотрудникам, которые самоизолировались внутри стационарных социальных организаций вместе с проживающими в них гражданами. По решению президента период расчета стимулирующих выплат для учреждений, перешедших на закрытый режим работы, продлен еще на два месяца: с 15 июля по 15 сентября 2020 года. На эти цели будет дополнительно направлено 3,6 млрд рублей", - рассказали в ведомстве.

По словам министра труда и социальной защиты Антона Котякова, с учетом ранее выделенного финансирования всего на выплаты предусмотрено более 11 млрд рублей. "Дополнительные выплаты назначаются сотрудникам социальных учреждений стационарного типа за каждую смену, проведенную внутри учреждения вместе с проживающими в нем гражданами. Всего на выплаты за период с 15 апреля по 15 сентября, с учетом ранее выделенного финансирования, предусмотрено более 11 млрд рублей", - сказал глава Минтруда, слова которого приводит пресс-служба ведомства.

В министерстве напомнили, что обязательное условие для получения таких выплат - работа в 14-дневной смене внутри учреждения без ухода домой для минимизации риска заражения проживающих там граждан. "Врачи в таких соцучреждениях дополнительно получают по 40 тыс. рублей за каждую такую смену, а если во время смены врачи оказывали помощь гражданам, заразившимся коронавирусной инфекцией, то доплата составляет 60 тыс. рублей за смену. Соцработники, педагоги и средний медперсонал дополнительно получают по 25 тыс. рублей за смену, если во время смены эти сотрудники помогали гражданам, заразившимся коронавирусной инфекцией, то доплата будет увеличена до 35 тыс. рублей. Младший медперсонал получает по 15 тыс. рублей за смену и 20 тыс. рублей соответственно, а технический персонал - по 10 тыс. рублей и 15 тыс. рублей соответственно",- добавили в Минтруде.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что стимулирующие выплаты для сотрудников социальных учреждений, принимающих участие в работе по борьбе с пандемией коронавируса, будут освобождены от НДФЛ.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 9,2 млн человек, свыше 475 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 606 881 случай заражения, выздоровели 368 822 человека, умерли 8 513. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.