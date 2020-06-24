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Патриарх Кирилл назначил штатное духовенство главного храма Вооруженных сил

Штатным священником назначен протоиерей Александр Солдатенков

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назначил штатных священнослужителей патриаршего собора Воскресения Христова в парке "Патриот" в Кубинке, имеющего статус главного храма Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом сообщается в опубликованных в среду сайтом Московской городской епархии патриарших указах.

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"Протоиерей Александр Солдатенков, настоятель Патриаршего подворья при храме иконы Божией Матери "Благодатное Небо" г. Кубинки Московской области, в дополнение к несомому послушанию назначается штатным священником Патриаршего собора во имя Воскресения Христова - главного храма Вооруженных сил Российской Федерации", - говорится в одном из документов. Аналогичным указом штатными священнослужителем собора назначен клирик храма преподобного Андрея Рублева в Раменках иерей Андрей Дьяченко.

Патриарший собор Воскресения Христова в Кубинке был освящен 14 июня. После чина освящения патриарх Кирилл заявил, что сам станет настоятелем собора. Впоследствии предстоятель Русской православной церкви (РПЦ) освободил председателя Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами Московского патриархата епископа Клинского Стефана (Привалова) от должности настоятеля и назначил его ключарем этого храма.

Теги
РоссияКирилл (патриарх)
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