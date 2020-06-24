Аппарат полпреда РФ в СКФО открыл официальный Telegram-канал

ПЯТИГОРСК, 24 июня. /ТАСС/. Аппарат полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) открыл официальный Telegram-канал для публикации оперативной информации и получения обратной связи от жителей округа, сообщается на официальной странице аппарата полпредства в Instagram.

"С сегодняшнего дня оперативную и актуальную информацию о работе аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе можно будет узнавать, подписавшись также на официальный Telegram-канал @polpredstvo_skfo", - говорится в сообщении.

Отмечается, что официальные каналы органов власти в социальных сетях позволяют оперативно получать обратную связь от граждан, узнавать о проблемах, с которыми они сталкиваются.

"Расширение возможностей и способов информирования аудитории в период растущей популярности цифровых технологий, в том числе работающих в правовом поле государства социальных сетей - одна из важнейших задач органов власти всех уровней", - также говорится в сообщении.