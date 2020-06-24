В Калининграде наградят девушку, не покинувшую строй на параде из-за слетевшей туфли

КАЛИНИНГРАД, 24 июня. /ТАСС/. Офицер, участница парада Победы в Калининграде, которая не покинула парадный строй из-за слетевшей туфли, будет поощрена командующим Балтийским флотом адмиралом Александром Носатовым. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Балтийского флота в среду.

"Девушка не покинула строй не смотря на то, что у нее слетела одна туфелька во время парада. Она будет поощрена по решению командующего флотом адмирала Александра Носатова за то, что проявила выдержку и не нарушила парадный строй", - сказали в пресс-службе флота.

В параде на площади Победы в Калининграде в среду приняли участие около 1,5 тыс. военнослужащих и 75 единиц военной техники, которую возглавил легендарный танк Т-34. В воздушной части парада задействовали 20 самолетов и вертолетов морской авиации Балтийского флота.

В 22:00 по местному времени (23:00 мск) в Калининграде произведут 30 залпов салюта. Его звуковое сопровождение обеспечат три пушки ЗИС-3, которые участвовали в Восточно-Прусской наступательной операции советских войск, штурме города-крепости Кенигсберг в начале апреля 1945 года.