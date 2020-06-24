Рогозин опубликовал кантату о Великой Отечественной войне, к которой написал слова

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин стал одним из создателей героической кантаты, посвященной Великой Отечественной войне. Сорокаминутное музыкальное произведение "1941-й" размещено на его канале в YouTube.

Кантата рассказывает в том числе о вероломном нападении гитлеровской Германии на СССР, тяжелейших первых месяцах войны, подвигах Зои Космодемьянской и панфиловцев, обороне Москвы.

Рогозин выступил автором стихов к кантате, ее основной идеи и сценария. Музыку к произведению написал музыкант, лидер группы Motor-Roller Ильяс Аутов. Он же исполнил все вокальные партии.

Кантата доступна по адресу: https://youtu.be/uyRRfhoBdYg.

На рассвете 22 июня 1941 года гитлеровская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. 25 октября 2007 года президент РФ Владимир Путин подписал изменения в закон "О днях воинской славы и памятных датах России". В перечень памятных дат была включена новая - 22 июня - День памяти и скорби, день начала Великой Отечественной войны.