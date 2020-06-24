Участниками парада в честь 75-летия Победы в Туле стали 20 ветеранов

ТАСС, 24 июня. Военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Туле посетили 20 ветеранов. Всего парад на площади Ленина посмотрели более 2 тыс. человек, сообщает пресс-служба правительства Тульской области.

"Посмотреть парад на главной площади города смогли 20 ветеранов Великой Отечественной войны. Они были размещены на специально оборудованных трибунах, обеспечены полным и непрерывным медицинским сопровождением", - сообщает пресс-служба.

Перед началом парада к жителям и гостям региона обратился губернатор Тульской области, Герой России Алексей Дюмин. Он напомнил, что ровно 75 лет назад на Красной площади состоялся Парад победителей, в котором приняли участие свыше 300 туляков, в том числе батальон воспитанников Тульского суворовского военного училища. "Никакая сила не сломит волю народа, который сражается за свой дом, свою семью, за свою Родину. И сколько бы лет ни прошло, мы будем чтить многотерпение и самоотверженность героев Великой Отечественной. Будем достойными их немеркнущих подвигов, никому и никогда не позволим оболгать их или забыть", - сказал Дюмин.

В парадном строю прошли воины-десантники прославленной 106-й гвардейской дивизии, военнослужащие сил специальных операций ВС РФ, тульские спасатели, судебные приставы, воспитанники Тульского суворовского военного училища, юнармейцы, кадеты юридического полицейского колледжа, а также техника времен Великой Отечественной войны - танк Т-34 и боевая машина реактивной артиллерии - легендарная "Катюша", современные военные машины оборонных предприятий региона, а в небе пролетели вертолеты Ми-8 и Ми-24.

Как уточнили ТАСС в правительстве региона, в общей сложности парад смотрели более 2 тыс. зрителей.

Парад в Смоленске

В военном параде в Смоленске приняли участие свыше 1 тыс. военнослужащих войск гарнизона Западного военного округа и 32 единиц вооружений, военной и специальной техники. В составе пеших расчетов прошли военные Ельнинской мотострелковой дивизии, представители силовых структур и ведомств, а также курсанты и слушатели Академии войсковой противовоздушной обороны ВС РФ им. А. М. Василевского. В составе механизированной - комплексы противовоздушной обороны на гусеничном ходу "Тор" и "Бук", комплексы разведки "Аистенок", реактивные системы, станции связи, бронетранспортеры, а также историческая техника - дивизионная пушка Зис-3 и зенитная установка Зу-2-23, в небе пролетели военные вертолеты, сообщили ТАСС в пресс-службе ЗВО.